Atlético: la belle inspiration de Griezmann et la bourde de Kondogbia contre Almeria

L’Atlético de Madrid a fait match nul sur la pelouse d’Almeria, ce dimanche, lors de la 17e journée de Liga (1-1). Antoine Griezmann en a profité pour se montrer décisif sur l’ouverture du score d’Angel Correa. Avant que Geoffrey Kondogbia empêche son coéquipier Marcos Llorente d’inscrire un deuxième but pour les Colchoneros…

Un nul au goût amer. L’Atlético de Madrid a été accroché sur le terrain d’Almeria, ce dimanche, lors de la 17e journée de Liga (1-1). Au terme d’un match plutôt équilibré, les Colchoneros n’ont pas réussi à l’emporter en Andalousie. Les joueurs de Diego Simeone ont pourtant ouvert le score grâce à une belle inspiration d’Antoine Griezmann.

A la réception d’une ouverture de Geoffrey Kondogbia plein axe, l’attaquant de l’équipe de France a laissé passer le ballon au dernier moment pour Angel Correa, qui en a profité marquer d’une frappe placée du gauche (18e). Le buteur argentin a d’ailleurs chaudement remercié son quasi-passeur décisif, qui arborait une teinture rose au stade des Jeux méditerranéens.

L’Atlético à la lutte pour la prochaine C1

Un petit quart d’heure plus tard, l’Atlético a failli doubler la mise mais Kondogbia a involontairement plombé son équipe. Le milieu de terrain français a repris à bout portant une frappe de Marcos Llorente qui filait dans le but, alors qu’il se trouvait en position de hors-jeu dans la surface. Une erreur de jugement qui a entraîné l’annulation du but. De quoi faire rager son partenaire espagnol. Conscient de sa bourde, l’ancien joueur de Valence s’est d'ailleurs pris la tête à deux mains sur l'action.

Ce but enlevé à Llorente est d’autant plus préjudiciable que les Madrilènes ont finalement encaissé l’égalisation d’El Bilal Touré à la 37e. Après ce résultat, l’Atlético (éliminé de toute compétition européenne) se retrouve à la 4e place du championnat, la dernière qualificative pour la prochaine Ligue des champions. A égalité avec Villarreal et le Betis Séville. Loin derrière le leader, le Barça, qui compte 13 points d’avance et un match en moins.