Atlético: pourquoi Griezmann a décidé de se teindre les cheveux en rose

Dans un entretien vidéo diffusé sur le site officiel de l'Atlético de Madrid dimanche, avant le choc face au Barça, Antoine Griezmann a donné quelques explications sur sa nouvelle coiffure rose, qu'il a arborée le 29 décembre dernier contre Elche en Liga.

En marge du choc de la 16e journée de Liga entre l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone, dimanche à 21 heures, Antoine Griezmann s'est livré à une petite interview confession diffusée sur le site officiel des Colchoneros.

Alors que ces derniers pointent d'ores et déjà à 11 longueurs des Catalans, l'international français connaît toute l'importance de cette rencontre mais veut surtout "profiter du match, car ça va être très sympa". "J'espère qu'il y aura l'ambiance des grands soirs au Civitas Metropolitano et que nous donnerons de la joie aux supporters", explique-t-il.

Un vote familial à l'origine du choix de la couleur rose

Mais surtout, ce sont ses déclarations sur sa nouvelle coupe de cheveux qui ont été scrutées de près. Le 29 décembre dernier, celui qui a brillé avec les Bleus au Qatar lors de la Coupe du monde était entré sur le terrain face à Elche (2-0) avec une couleur rose bien flashy dans les cheveux. De quoi alimenter rumeurs et spéculations sur les raisons d'un tel choix. "Grizou" a révélé qu'il s'agissait en réalité d'un vote familial. "Le choix était le bleu ou le rose. Nous avons trois filles (sa femme Erika et ses deux filles Mia et Alba) à la maison, nous ne sommes que deux garçons (lui et son fils Amaro) et le rose a gagné", a-t-il avoué.

"Avec mes coupes de cheveux, on voit vraiment si je suis content ou non", a-t-il poursuivi pour expliquer ses coupes parfois fantaisistes. "Depuis tout petit, j'ai toujours été comme ça, les "looks", les couleurs... Au final, je dis toujours que ça montre que je suis content de mes coiffures."