Atlético: la grosse colère d'Hermoso contre ses propres supporters, qui ont insulté Griezmann

Sur le banc ce dimanche lors de la défaite de l'Atlético de Madrid face à Villarreal (2-0), Mario Hermoso participait à une séance d'entraînement après la partie. Mais le défenseur espagnol a vrillé face aux insultes des supporters des Colchoneros à l'encontre d'Antoine Griezmann.

Il a fallu le retenir. Mario Hermoso était très énervé ce dimanche soir, après la défaite à domicile de l'Atlético de Madrid (2-0) face à Villarreal lors de la deuxième journée de Liga. Le défenseur de 27 ans a souhaité en découdre avec ses propres supporters, qui ont d'abord insulté Antoine Griezmann.

Hermoso également insulté

Face aux invectives contre le champion du monde 2018, Mario Hermoso s'est emporté. Retenu par des membres du staff, l'Espagnol a ensuite également reçu des quolibets. Le coéquipier de Griezmann, de plus en plus furieux face à la situation, a aussi été la cible de jets de projectiles et de bouteilles. Il a toutefois réussi à passer la barrière pour se rendre dans la tribune.

Laissé sur le banc par Simeone comme lors de la victoire à Getafe (3-0) pour la première journée, Griezmann a été copieusement sifflé par ses supporters au Metropolitano lors de son entrée en jeu (60e) à la place de Marcos Llorente. Barré par le duo d'attaque Alvaro Morata - Joao Felix, le Français s'est toutefois montré en fin de match, en tentant par exemple une frappe non-cadrée après une longue chevauchée (67e). Insuffisant tout de même aux yeux des supporters.

Mario Hermoso a affronté une quarantaine de supporters du 'Frente Atletico, un groupe d'Ultras. Resté sur le banc lors du match face au sous-marin jaune, l'ancien du Real Madrid participait à une séance d'entraînement avec plusieurs coéquipiers après la rencontre, où il y a eu les débordements. Les fans n'ont d'ailleurs pas hésité à rappeler le passé au sein du club merengue de Mario Hermoso. Il a fallu l'intervention de la sécurité du stade et de quelques membres de la police pour apaiser, tant bien que mal, les esprits.