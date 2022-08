Mercato: l'Atlético voudrait éviter de payer une clause à 40 millions d'euros pour Griezmann

Prêté par le Barça avec option d’achat, Antoine Griezmann coûtera 40 millions d’euros à l’Atlético de Madrid s’il dispute un certain nombre de matchs avec les Colchoneros. Ce qui pourrait pousser son coach à le laisser sur le banc.

Antoine Griezmann va peut-être devoir se réhabituer au banc de touche. Comme l’informe Mundo Deportivo, l’Atlético de Madrid ne serait pas disposé à payer au FC Barcelone l'indemnité prévue si le joueur dispute un certain nombre de matchs. L’attaquant français pourrait donc passer une très grande partie de la saison avec le statut de remplaçant.

Prêté jusqu’en 2023 par le Barça, Griezmann coûtera 40 millions d'euros supplémentaires aux Colchoneros s’il venait à jouer au moins 45 minutes lors de 50% des matchs dans la période de son prêt, soit les saisons 2021-2022 et 2022-2023. La saison passée, il disputé au moins la moitié de 82,5% des rencontres où il était disponible.

Par conséquent, il ne doit pas jouer au moins 45 minutes lors de 30% des matchs de son équipe cette saison si l’Atlético de Madrid, en difficulté financière, ne souhaite pas s’acquitter de ce bonus. Le quotidien catalan précise néanmoins que les Colchoneros pourraient réclamer au Barça une réduction de ce montant.

Buteur lundi pour la première fois depuis janvier

Ce lundi, le champion du monde a ainsi démarré la saison sur le banc contre Getafe (3-0), ce qui ne l’a pas empêché de jouer une demi-heure et de marquer son premier but depuis janvier et le premier en championnat depuis fin novembre. Préféré par un brillant duo Félix-Morata, il pourrait donc ronger son frein sur la touche une bonne partie de la saison, espérant des entrées en jeu pour s’illustrer.