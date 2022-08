Liga: 12 matchs sans gagner! Emery face à sa bête noire Simeone

Le premier choc de la Liga se jouera ce dimanche soir entre l'Atlético de Madrid et Villarreal. L'occasion pour Unai Emery de croiser la route de Diego Simeone pour une 13e fois, bien que le basque n'ait jamais réussi à le battre.

L'entraîneur de Villarreal, Unai Emery, qui affronte l'Atletico de Madrid au Wanda Metropolitano en Liga ce dimanche, est en quête de sa première victoire contre Diego Simeone, après avoir échoué lors de leurs 12 précédentes rencontres.

Six buts marqués, 18 encaissés

L'entraîneur basque a affronté l'Argentin à douze reprises avec un bilan de cinq défaites et sept nuls, avec seulement six buts marqués et 18 encaissés, bien qu'à domicile, il n'ait perdu qu'un seul match pour cinq nuls. Sur ces douze matchs, Unai Emery en a dirigé quatre en tant qu'entraîneur de Villarreal, une équipe qu'il a rejoint il y a trois saisons, pour un bilan d'une défaite et de trois matchs nuls.

Sa première rencontre à la tête du club lors de la saison 20-21 s'est soldée par un match nul et vierge 0-0 au Wanda Metropolitano puis une défaite 2-0 à domicile au stade de La Cerámica. La saison passée, les deux rencontres se sont soldées par un match nul 2-2. Depuis la saison 2011-2012, où ils se sont rencontrés pour la première fois et ont fait match nul 0-0 au Metropolitano, alors qu'Emery était à la tête de Valence, l'entraîneur a également été à la tête de Séville.

"Il est répétitif de parler des qualités de l'Atlético"

En conférence de presse, Unai Emery n'a pas voulu parler de cette série de 12 matchs sans victoire face à l'Atlético et s'est montré un peu agacé par la question: "Il est répétitif de parler des qualités de l'Atlético, de la croissance que le club a connu en douze ans, qui a été formidable. Nous sommes face à l'élite espagnole et à l'élite européenne, la demande est donc maximale. En plus de cela, ils ont réalisé une excellente pré-saison, avec peu de matchs, mais des résultats convaincants. Ce match est un défi, les sentiments sont bons, mais le défi est énorme."

L'entraîneur basque a insisté sur le fait que le défi qu'ils se sont fixé est "de se rapprocher d'eux en termes de victoires et de distance". "Nous allons voir si nous sommes capables de les égaler en termes de jeu et si cela nous permet de battre une équipe comme l'Atlético", a commenté le technicien qui espère un match avec peu de buts.