Atlético: le Barça paie toujours une partie du salaire de Suarez

Le journal Sport dévoile ce vendredi les détails du transfert de Luis Suarez, passé l'été dernier du FC Barcelone à l'Atlético de Madrid. Le club catalan, qui a touché une indemnité pour son départ contrairement à ce qui avait été expliqué dans un premier temps, règle cette saison une partie de son salaire.

Non, Luis Suarez n’est pas parti libre du FC Barcelone l’été dernier. Mais il n’a pas non plus coûté très cher à l’Atlético de Madrid. Après des premières révélations parues dans le journal Mundo Deportivo en novembre, le journal catalan Sport dévoile ce vendredi les détails du transfert de l’avant-centre uruguayen. Les Colchoneros ont en réalité déboursé cinq millions d’euros pour se l’offrir. Une somme à laquelle il faut ajouter six millions d’euros de bonus éventuels. Suarez avait pourtant insisté pour être libéré de son contrat. Il ne voulait pas que l’Atlético règle une indemnité au Barça. Mais l'Atlético n'a rien payé, ces 5 millions correspondaient à une vieille dette des Catalans.

Voilà pourquoi les dirigeants barcelonais sont restés très discrets sur cette opération. Malgré les demandes du joueur, les deux clubs se sont donc mis d’accord sur une transaction à hauteur de cinq millions d’euros. Et sur trois types de bonus pour le Barça : deux millions d’euros après 20 matches joués par Suarez, deux millions d’euros en plus si l’Atlético se qualifie cette saison pour les quarts de finale de la Ligue des champions et encore deux millions d’euros si Suarez dispute les quarts de finale de la C1 la saison prochaine avec le club madrilène.

Barcelone continue de payer une partie de son salaire

Barcelone a déjà empoché le premier bonus puisque Suarez en est à 23 matchs disputés cette saison toutes compétitions confondues. Sur la scène européenne, l’Atlético affrontera bientôt Chelsea (23 février et 17 mars sur RMC Sport) pour tenter de rejoindre les quarts de la Ligue des champions, ce qui offrirait deux millions d’euros supplémentaires au Barça. A noter également que l’Atlético verse un salaire à Suarez et que la différence avec celui qu’il touchait à Barcelone est payée... par le club catalan. Ces derniers mois, les médias espagnols expliquaient que le salaire annuel de Suarez à l’Atlético était estimé à 7,5 millions d’euros.

Au Barça, son salaire était évalué à 15 millions d’euros par an. Autrement dit, Suarez coûterait 7,5 millions d’euros de salaire à Barcelone cette saison. Cela ne sera pas le cas la saison prochaine, le Barça ne lui donnera plus rien. Du haut de ses 34 ans, Suarez est l’actuel meilleur buteur de la Liga avec 16 buts inscrits. Son équipe occupe la première place du classement devant le Real Madrid, le Barça et le FC Séville. Et le Barça, se retrouve à payer 7,5 millions au principal argument offensif du club qui risque bien de le priver de titre!