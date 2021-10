Atlético: "On doit s'améliorer, c'est urgent", Simeone met en garde ses joueurs

Accroché jeudi par Levante (2-2), l'Atlético pointe à une décevante sixième place en Liga, et peine à retrouver la confiance qui faisait sa force la saison dernière. De quoi pousser Diego Simeone à hausser le ton contre ses joueurs.

La situation n'est pas aussi inquiétante qu'au FC Barcelone. Loin de là. Mais comme son rival catalan, l'Atlético de Madrid connaît une période difficile. Avec trois matchs de suite sans victoire toutes compétitions confondues, une sixième place en Liga - avec toutefois un match en retard - et des difficultés en Ligue des champions (4 points après 3 journées). Malgré la confiance engendrée par le titre de champion d'Espagne décroché la saison dernière, et un mercato ambitieux symbolisé par les recrutements d'Antoine Griezmann, Rodrigo De Paul ou encore Matheus Cunha, les Colchoneros peinent à retrouver le niveau qu'ils affichaient il y a encore quelques mois.

"On doit progresser en tant qu'équipe"

De quoi pousser Diego Simeone à tirer la sonnette d'alarme. "On doit progresser en tant qu'équipe, on ne doit pas prendre l'arbitrage comme prétexte. On ne doit pas prendre comme excuse les 200 coups de pied sur João Félix, les deux penalties sifflés en leur faveur, les 70 cartons jaunes que l'on a reçus... Non. On doit seulement progresser en tant qu'équipe. Cela devient urgent. Urgent", a-t-il lâché jeudi soir après un nouveau nul décevant concédé en championnat contre Levante (2-2), avant-dernier du classement.

Une bonne nouvelle, tout de même, pour l'Atlético: après un début de saison compliqué, Antoine Griezmann semble sur la bonne voie. Après son doublé contre Liverpool en Ligue des champions, le champion du monde a débloqué son compteur en Liga face à Levante.

"Je me sens de mieux en mieux sur le terrain. Je suis content. Jouer avec João Félix et Luis Suarez, c'est très facile", a-t-il réagi au micro de Movistar. Prochain rendez-vous pour l'Atlético dimanche face au Betis Séville de Nabil Fekir, actuel quatrième de Liga. Avant un déplacement très attendu à Anfield, mercredi, pour la quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.