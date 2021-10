Atlético: nouvelle tuile pour Lemar

Déjà absent plusieurs matchs en septembre, Thomas Lemar pourrait à nouveau se retrouver sur le flanc dans les prochaines semaines. Le milieu français de l'Atlético de Madrid s'est blessé à la cuisse droite ce week-end en Liga.

Le début de saison haché de Thomas Lemar se poursuit. Le milieu de terrain de l'Atlético de Madrid se serait blessé à la cuisse droite dimanche, lors du match de Liga entre son club et la Real Sociedad (2-2).

Sorti à la mi-temps de la rencontre, Lemar aurait ressenti une douleur musculaire qui pourrait l'éloigner des terrains pendant plusieurs matchs, même si l'Atlético n'a pas encore précisé la durée de son indisponibilité.

Encore absent chez les Bleus?

Déjà blessé le mois dernier, Lemar avait manqué trois matchs de Liga en septembre avant de faire un retour remarqué face au FC Barcelone en championnat le 2 octobre (2-0), avec un but et une passe décisive. Depuis cette belle performance, le Français avait enchaîné avec une titularisation face à Liverpool (2-3) en Ligue des champions et, donc, ce match face à la Real Sociedad.

En fonction de la durée de son indisponibilité, Lemar pourrait être absent de la prochaine liste de Didier Deschamps. Fin septembre, le sélectionneur ne l'avait pas retenu pour le Final Four de la Ligue des nations, alors qu'il revenait tout juste de blessure. Si sa cuisse droite n'est pas remise d'ici au 13 novembre, date du prochain match des Bleus face au Kazakhstan, il paraît peu probable que Deschamps prenne le risque de le rappeler.