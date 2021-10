Griezmann marque son premier but en Liga depuis son retour à l’Atlético

Buteur en Ligue des champions mais jusqu’ici muet en Liga depuis son retour à l’Atlético cet été, Antoine Griezmann a débloqué son compteur ce jeudi lors du match nul des Colchoneros à Levante (2-2).

Un but pour poursuivre l’opération reconquête du cœur des supporters des Colchoneros. A son retour à l’Atlético cet été, quelques réticences avaient fait jour chez des supporters madrilènes, encore déçus par le départ d’Antoine Griezmann au Barça à l’été 2019. Mais les victoires et les buts, en attendant d’éventuels trophées, pansent les plaies dans le football. L’international français a donc encore amélioré sa situation ce jeudi en inscrivant son premier but en Liga depuis son retour à l’Atlético, lors du match nul des siens à Levante (2-2).

L’Atlético rejoint sur un penalty polémique

A l’affût après une tête de Felipe, qui avait tenté de reprendre un centre de… Griezmann, l’ancien joueur de la Real Sociedad a placé une tête astucieuse pour tromper Aitor (12e). En Ligue des champions, le Français avait connu plus de réussite avec 3 buts avant son expulsion contre Liverpool.

Rejoint après un penalty de Bardhi (37e), concédé par Luis Suarez, l’Atlético pensait avoir fait la différence en fin de rencontre par Matheus Cunha (76e), fraîchement entré à la place de Griezmann (76e). Mais le même Brésilien était ensuite sanctionné d’une main peu évidente pour un penalty à nouveau transformé par Bardhi (90e).

Un résultat négatif qui permet à l’Atlético de ne gagner qu’une place en doublant Osasuna pour rejoindre le 6e rang. A cinq points du leader, la Real Sociedad, avec un match en moins.