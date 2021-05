Atlético: Suarez fond en larmes et évoque le "mépris" du Barça

Auteur du but vainqueur ce samedi lors de la victoire de l'Atlético sur la pelouse de Valladolid (2-1) et grand artisan du titre des Colchoneros, Luis Suarez a laissé exploser son émotion au coup de sifflet final. Au micro de Movistar, il a fondu en larmes en expliquant avoir vécu une année "qui l'a fait beaucoup souffrir", taclant au passage le Barça.

Quelques minutes après le coup de sifflet final à Valladolid et l'officialisation du titre de champion d'Espagne pour l'Atlético Madrid, l'image de Luis Suarez, assis sur la pelouse et en larmes, son téléphone en main, restera gravée. Car ces pleurs, cette émotion sur le visage d'El Pistolero en disent long sur la saison flamboyante sur le terrain - et plus compliquée à vivre en dehors - qu'a connu l'Uruguayen.

"Ce fut dur de vivre une telle situation, la façon dont le Barça m'a méprisé..."

Auteur de son 21e but de la saison en Liga ce samedi, le but du sacre, aussi, Suarez a laissé éclaté tout ce qu'il avait sur le coeur au micro de Movistar après la rencontre. "Ce fut dur de vivre une telle situation, la façon dont (ils, le Barça) m'ont méprisé... l'Atlético m'a ouvert la porte", lâchait-il avant d'aller un peu plus loin. "Beaucoup de gens ont souffert avec moi, ma femme, mes enfants... cela fait beaucoup d'années que je suis dans le football et c'est celle qui m'a le plus fait souffrir. Je serai toujours reconnaissant envers l'Atlético pour m'avoir fait confiance."

Le quatrième buteur de cet exercice 2020-2021 est ensuite revenu sur ce sacre avec les Colchoneros. "Nous avons réalisé une grande saison malgré les difficultés que l'on a connues par moments en Liga. Nous avons été les plus réguliers et, ce soir, nous sommes champions".

Rapatrié par Diego Simeone l'été dernier contre 7 millions d'euros, l'Uruguayen a relégué sur le banc Moussa Dembélé, arrivé en prêt en provenance de l'OL en janvier. Titulaire indiscutable à la pointe de l'attaque, il a prouvé qu'il n'avait rien perdu de sa précision devant le but, prenant vite ses marques offensivement avec Angel Correa, Yannick Ferreira Carrasco ou Joao Felix.