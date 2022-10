Ballon d’or: l’image du doigt sans bandage de Benzema fait halluciner tout le monde

Lors de la 66e cérémonie du Ballon lundi soir, Karim Benzema est apparu sans le fameux bandage à la main qu’il porte à tous les matchs. L’occasion pour les fans de voir l'état de son doigt.

Les amoureux de football ont pris l’habitude de voir Karim Benzema arborer son fameux bandage à la main à chaque rencontre. Donc, quand le tout nouveau Ballon d’or est monté sur la scène du Théâtre du Châtelet sans, l’image a forcément beaucoup fait parler sur la Toile. La raison? Le piètre état de son auriculaire, apparu aux yeux de tous.

Le 13 janvier 2019, lors d'un match entre le Betis et le Real Madrid à Séville, "KB9" se fracture le petit doigt après un choc avec le défenseur adverse Marc Bartra. Le buteur français grimace de douleur et doit céder sa place. Après cet incident et les premiers examens, le staff médical du Real préconise une opération pour réparer et redresser le doigt. Problème: l'intervention chirurgicale entraînerait entre trois et quatre semaines d'absence, et le club merengue n'est pas au mieux.

Un os mal consolidé

Santiago Solari, entraîneur d'alors, fait comprendre qu'il a besoin de son avant-centre. En bon soldat, Karim Benzema refuse donc l'opération et termine la saison avec une attelle au niveau du petit doigt, le tout maintenu par un solide bandage qu'il n'enlèvera plus. Quelques mois plus tard, des chirurgiens orthopédiques constatent que l'os de Benzema s'est déjà consolidé. Mal, semble-t-il, puisque l'ancien Lyonnais a toujours des séquelles… qui n’ont échappé à personne lundi soir de la consécration du Français.

Quoi qu’il en soit, ce bandage à la main est depuis devenu la marque de fabrique de KB9, comme en témoigne l’opération marketing de son équipementier Adidas, qui a décidé de parer ce pansement d’or pour fêter le triomphe du Français à la plus prestigieuse des distinctions individuelles.