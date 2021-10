Ballon d’or: le message de soutien très fort de Zidane pour Benzema

Au micro de Téléfoot, Zinédine Zidane, ex-entraîneur de Karim Benzema au Real Madrid, a affirmé que le buteur des Merengue et de l’équipe de France méritait de remporter le Ballon d’or cette année.

Après le soutien du Real Madrid, celui de Zinédine Zidane. Très discret depuis son départ du banc du club madrilène, l’ancien meneur de jeu des Bleus est sorti du silence pour soutenir son ancien avant-centre Karim Benzema. Alors que l’ancien joueur de l’OL figure parmi les favoris pour remporter le Ballon d’or 2021, Zizou lui a apporté tout son soutien.

"C’est le moment parce qu’il est au-dessus"

Pour le technicien français, KB9 a tout pour lui succéder au palmarès du prestigieux trophée. Rappelons que Zidane est le dernier joueur français à avoir remporté le Ballon d’or en 1998. "Ça commence à faire long, a-t-il confié à Téléfoot. On parle d’un joueur qui mérite de gagner ce Ballon d’or. C'est un joueur incroyable, j'ai eu le grand honneur de l'entraîner. Il s'associe facilement avec les autres. Il sait tout faire sur le terrain. J'espère qu'il pourra être récompensé de ce Ballon d'Or. C’est le moment parce qu’il est au-dessus."

Zinédine Zidane a entraîné Karim Benzema au Real entre 2016 et 2018 puis entre 2019 et 2021. Après son triomphe en finale de la Ligue des nations avec les Bleus face à l'Espagne, l'attaquant madrilène de 33 ans a obtenu de nombreux soutiens, à commancer par ceux de son club, de la presse madrilène et des coachs de Ligue 1.