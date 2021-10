Premier League: Zidane aurait recalé Newcastle

Extrêmement ambitieux depuis son rachat par un fonds saoudien, Newcastle aurait songé à Zinedine Zidane pour prendre la succession de Steve Bruce. Une approche repoussée par l'ancien entraîneur du Real Madrid, selon la presse anglaise.

Des voyages en famille, de bonnes pizzas et des parties de padel endiablées. Toujours sous le soleil. Aux dernières nouvelles et à en croire ses quelques posts sur Instagram, Zinedine Zidane (49 ans) savoure sa vie loin des bancs de touche. Sorti essoré de son deuxième passage sur le banc du Real Madrid, entre mars 2019 et mai dernier, l'ancien maître à jouer des Bleus ne semble pas franchement pressé de retrouver un poste. Cet été, après l'annonce du maintien en poste de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France, malgré l'échec de l'Euro, L'Equipe avait révélé qu'il n'envisageait pas d'accepter l'offre d'un club avant de devenir sélectionneur des Bleus.

Favre, Lampard, Conte... également évoqués

Concrètement, il pourrait donc rester dans l'ombre jusqu'à la fin du Mondial 2022 au Qatar, possiblement le dernier défi de Deschamps avec la sélection. Cela n'a pas empêché Newcastle et ses nouveaux propriétaires aux moyens démesurés de venir aux renseignements. D'après The Mirror, Zidane aurait récemment fait l'objet d'une approche de la part des Magpies. Une approche aussitôt balayée par celui qui n'a que les Bleus en tête. Avec son rachat par un fonds saoudien présidé par le prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed ben Salmane, Newcastle s'est mis en tête de faire venir un manager de renom. Outre Zidane, plusieurs pistes ont été évoquées par la presse anglaise. De Brendan Rodgers à Antonio Conte en passant par Frank Lampard, Steven Gerrard et Lucien Favre.

En attendant un tel changement, et sauf surprise, c’est bien Steve Bruce qui sera aux commandes dimanche pour la réception de Tottenham (18h30). Avant-dernier au classement avec seulement trois points au compteur, Newcastle tentera de décrocher sa première victoire de la saison. Zidane, lui, avait également été évoqué dans le viseur du PSG le mois dernier. Une drôle de rumeur lancée par le média espagnol El Chiringuito, pour qui "ZZ" serait la priorité des dirigeants parisiens en cas de départ dans les prochaines mois de Mauricio Pochettino.

