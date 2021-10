Ronaldo veut voir Benzema remporter le Ballon d’or

Nommé dans la liste des 30 joueurs susceptibles de gagner le Ballon d’or, Karim Benzema, auteur d’une grande saison avec le Real Madrid, a reçu un soutien de prestige: le Brésilien Ronaldo affirme vouloir voir l’attaquant français remporter cette récompense.

Au fil des semaines, Karim Benzema ne cesse de devenir un candidat plus que crédible pour remporter le Ballon d’or. Alors que Lionel Messi a longtemps été donné comme principal favori dans la course à ce trophée, les performances de Karim Benzema le mettent de plus en plus en bonne position.

Le joueur aux neuf buts en huit match de Liga cette saison a vu la légende du Real Madrid Ronaldo affirmer vouloir le voir remporter la prestigieuse distinction, via un post sur Instagram: "Sans aucun doute, mon candidat pour le Ballon d’or est Benzema. Le meilleur attaquant, niveau énorme depuis 10 ans et champion par dessus tout. Vous ne trouvez pas?", a-t-il publié.

Le Real Madrid a lancé sa campagne

Ronaldo n’est pas le seul à souhaiter voir Benzema remporter le Ballon d’or. À l’issue de la victoire des Bleus contre l’Espagne lors de la finale de la Ligue des nations, qui a vu l'attaquant inscrire le but de l’égalisation, son club le Real Madrid a félicité d’une manière particulière l’ancien Lyonnais via un tweet: "Félicitations à notre joueur spectaculaire Benzema, Ballon d’or".

L'entraineur de Lille Jocelyn Gourvennec a aussi assuré ce jeudi que Benzema avait les qualités pour remporter cette récompense: "C'est un joueur exceptionnel et cela ne date pas d'aujourd'hui. Ce qu'il a fait en Ligue des nations est du niveau Ballon d'or".

Des soutiens qui font certainement plaisir à Benzema qui avait confié dans une interview pour AS il y a quelques jours que remporter ce trophée représentait à ses yeux un rêve: "Depuis petit, je rêve de gagner le Ballon d’or, c’est le rêve de tous les footballeurs", avait-il déclaré.