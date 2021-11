Ballon d'or: Pedri, pépite du Barça et de l'Espagne, décroche le Trophée Kopa

Sans réelle surprise, le meneur du Barça et de l’Espagne Pedri (19 ans) a remporté le Trophée Kopa, récompensant le meilleur joueur âgé de moins de 21 ans, à la cérémonie du Ballon d'or ce lundi à Paris. Il s’était déjà adjugé le Golden Boy il y a une semaine.

Si l’Angleterre arrivait en force avec trois nommés pour le Trophée Kopa, la prestigieuse récompense va rejoindre l’Espagne. Et plus précisément Barcelone, dans les bagages de Pedri. Dans le cadre de la soirée du Ballon d’or 2021 lundi à Paris, le talentueux milieu de terrain de 19 ans a remporté le trophée récompensant le meilleur joueur de moins de 21 ans (au 31 décembre). Au palmarès, le crack catalan succède au défenseur néerlandais de la Juventus Matthis de Ligt (2019) et au Parisien Kylian Mbappé (2018). Le trophée n’avait pas été attribué l’an passé en raison de la crise sanitaire.

Des concurrents pas à la hauteur

Le triomphe de Pedri est tout sauf une surprise. Sur la ligne de départ, l'Espagnol semblait posséder plusieurs longueurs d’avance sur ses neuf concurrents, nommés début octobre: Jude Bellingham (Dortmund), Jérémy Doku (Rennes), Ryan Gravenberch (Ajax), Mason Greenwood (Manchester United), Nuno Mendes (PSG), Jamal Musiala (Bayern), Giovanni Reyna (Dortmund), Bukayo Saka (Arsenal) et Florian Wirtz (Bayer Leverkusen). Si le Barça n’a pas été à la fête cette année, le milieu de terrain de poche (1,74m) a impressionné par sa maturité et sa clairvoyance. Celui qui a aussi été sacré Golden Boy il y a une semaine (un autre trophée récompensant le meilleur jeune de moins de 21 ans) fut sur tous les fronts.

A l'Euro comme un grand

En 2021, il a participé à 30 matches avec le Barça lors de la saison 2020-2021 avant d’enchaîner avec l’Euro qu’il a disputé comme un grand. Puis les Jeux olympiques de Tokyo avec la sélection espagnole. Une saison marathon au cours de laquelle il est toujours apparu à son avantage mais qu’il a payé très cher. Victime d’une lésion musculaire au quadriceps de la cuisse gauche fin septembre, Pedri pourrait ne pas renouer avec la compétition avant l’année prochaine. Une première tuile qui ne devrait pas enrayer l’ascension de celui qui a déjà été adoubé par Andres Iniesta dont il semble être l’héritier: "Je vois qu'il aime jouer, qu'il est facile pour lui de faire les choses, qu'il rend tout facile et qu'il est généreux dans l'effort, observait le champion du monde 2010 cet été lors d’un live Twitch. Il a toutes les qualités, même s'il n'a que 18 ans (19 aujourd’hui). Il faut continuer à apprendre, à grandir. Il est dans un club et dans une sélection qui vont lui permettre de progresser." L’avenir lui appartient.