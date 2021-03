Barça: Abidal voulait faire signer Pochettino en priorité

Dans une interview accordée au Telegraph, Eric Abidal est revenu sur son expérience de directeur sportif au FC Barcelone, entre 2018 et 2020. L’ancien défenseur de l’équipe de France explique avoir tenté de faire venir Mauricio Pochettino après l’éviction d’Ernesto Valverde.

Voilà maintenant sept mois qu’Eric Abidal a quitté le FC Barcelone. Dans des circonstances assez tendues, entre ses désaccords avec la direction de Josep Maria Bartomeu et son conflit public avec Lionel Messi. Dans une interview accordée à The Telegraph, l’ancien défenseur de l’équipe de France (actuellement sans poste) est revenu sur son expérience de directeur sportif au sein du club catalan. De juin 2018 à août 2020.

Et l’ex-latéral gauche, qui a porté le maillot blaugrana durant six ans (2007-2013), a fait une révélation intéressante. Après l’éviction d’Ernesto Valverde en janvier 2020, Abidal explique avoir essayé de recruter Mauricio Pochettino. L’actuel coach du PSG, qui était alors à Tottenham, était même sa priorité. Mais c’est finalement Quique Setien qui s’est installé sur le banc du Camp Nou.

"Pochettino a une bonne philosophie de jeu"

"J’avais sur ma liste Mauricio Pochettino, Quique Setien, Max Allegri et Xavi Hernandez. Quique a été nommé, mais ma première option a été Pochettino", a révélé Abidal. Interrogé sur les liens étroits entre Pochettino et l’Espanyol Barcelone, le dirigeant de 41 ans a expliqué: "J’ai dit au conseil qu’on devait prendre le meilleur entraîneur possible sur le marché, qu’il ne fallait pas en faire une affaire politique parce qu’il était à l’Espanyol avant. Je voulais le meilleur et Pochettino était l'un des meilleurs par rapport à notre style de jeu. Il a atteint la finale de la Ligue des champions avec Tottenham, il faut respecter ça. Il a une bonne philosophie de jeu, une bonne méthode d'entraînement, les joueurs l'adorent et je pensais qu'il ferait un meilleur entraîneur dans cette situation, avec un vrai projet."