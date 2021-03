Liga: le Barça étrille la Real Sociedad avec un grand Messi

Très impressionnant contre la Real Sociedad ce dimanche (6-1), le Barça a réalisé l'une de ses meilleures prestations collectives de la saison, marquée par les doublés de Sergino Dest et Lionel Messi.

Jeu, set et match, 6-1 ! L’Argentin Lionel Messi affiche un très large sourire et le Barça rayonne. Le club catalan a dominé la Real Sociedad (6-1) sans coup férir, ce dimanche soir à Aneota. Les joueurs de Ronald Koeman, en pleine progression, ont eu la maîtrise du jeu d’un bout à l’autre de la rencontre, en étant franchement impressionnants par séquences. Les Basques ont bien eu quelques situations dangereuses à exploiter, obligeant notamment Ter Stegen à réaliser deux très gros arrêts (24e, 39e) en première période, mais le Barça a très largement dominé les débats.

Griezmann et Dembélé buteur

Le score parle de lui-même, et il était déjà de 2-0 à la pause, grâce à Griezmann, prompt à rattraper un échec de son compatriote Dembélé pour tromper le gardien de près (37e). Très offensif dans son couloir, Sergino Dest a lui aussi incarné le visage résolument tourné vers l’avant d’un Barça séduisant, trouvant la barre une première fois, avant de se trouver à la conclusion d’un très joli mouvement (43e). Servi par Messi, le latéral américain a eu le calme et la lucidité d’un attaquant face au but pour porter le score à 2-0, et inscrire son premier but en Liga, avant le deuxième au retour des vestiaires (53e).

L’Atlético n’est plus très loin

Lionel Messi a lui aussi marqué deux buts en seconde période, du bout du pied droit pour commencer (56e), avant de conclure le bal au terme d’une action d’école d’une finesse absolue (89e). Même Ousmane Dembélé a fini par marquer (71e). Ce succès permet au Barça, invaincu depuis 18 journées, de dépasser le Real au classement du championnat espagnol, et de revenir à quatre points de l’Atlético de Madrid. Le club catalan, qui n’a plus que la Liga et la Coupe du Roi pour espérer décrocher un titre cette saison, est dans le coup pour s’imposer en Liga, d’autant qu’il doit encore affronter les deux clubs de Madrid avec lesquels il partage le podium en Espagne.