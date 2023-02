Le Barça soupçonné par la justice de versements occultes à un ancien arbitre espagnol

Selon As et la Cadena Ser, le FC Barcelone fait l’objet d’une enquête de la justice espagnole qui soupçonne le club de versements occultes à la société d’un ancien arbitre espagnol pendant trois saisons.

Le FC Barcelone dans le viseur de la justice espagnole. Selon As et la Cadena Ser, le parquet a ouvert une enquête sur des versements effectués par le club catalan à une société détenue par José María Enríquez Negreira, ancien arbitre. Les investigations ont débuté à la suite d’un contrôle fiscal sur la taxation d’une somme d’1,4 million d’euros à la société DASNIL 95 entre 2016 et 2018, à une époque où Enriquez occupait le poste de vice-président du Comité technique des arbitres (entre 1994 et 2018).

Le FC Barcelone admet avoir fait appel aux services d'un consultant technique externe pour les "rapports liés à l'arbitrage" et souligne qu'il s'agit d'une "pratique courante". Cette somme se répartit en trois versements en 2016 (532.768,02 euros), 2017 (541.752 euros) et 2018 (318.200 euros), année du dernier paiement qui coïncide avec le départ du comité d’Enríquez Negreira. Josep Maria Bartomeu, ancien président jusqu’à sa démission à 2021, indique que la pratique était active à son arrivée et datait au moins depuis 2003.

Des proches de Sandro Rosell, son prédécesseur, confirment cette version alors que Joan Laporta, actuellement en place, s’est refusé à tout commentaire. Tout comme l'actuel entraîneur Xavi qui, en conférence de presse, a dit vouloir se "concentrer sur le football".

L’ancien arbitre "n'a fourni aucun document prouvant qu'il a fourni un service au FC Barcelone", selon l’administration

Interrogé par des inspecteurs du fisc espagnol, l’ancien arbitre "n'a fourni aucun document prouvant qu'il a fourni un service au FC Barcelone", selon l’administration. Enríquez Negreira a assuré à la Cadena SER qu'il n'y avait pas de documentation car son travail consistait à conseiller verbalement le club du Barça. Javier, son fils et administrateur de la société, a confirmé avoir facturé des conseils oraux et soutient avoir remis des rapports spécifiques aux responsables du club. Ils ont tous les deux témoigné devant la justice, comme d’anciens cadres du Barça, qui a ont assuré que les factures correspondaient à des rapports argumentés.

Enríquez Negreira a expliqué à la Cadena SER qu'il n'avait jamais favorisé le Barça dans aucune décision ou nomination arbitrale et que son travail consistait à conseiller verbalement les Catalans. L'ancien arbitre assure avoir seulement recommandé au Barça comment ses joueurs devaient se comporter devant chaque arbitre. "Tout était neutre", s’est-il défendu devant l'Agence des impôts. Il a également indiqué avoir travaillé exclusivement pour le FC Barcelone, ce que tend à prouver me chiffre d’affaires de son entreprise, proche des versements effectués par le Barça.