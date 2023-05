Barça: "Ce n’est pas la Liga de Xavi", tempère l’entraîneur face aux louanges

Xavi, entraîneur du FC Barcelone, a tempéré les louanges à son égard après avoir décroché le 27e titre de l’histoire du club, dimanche. Il regrette de ne pas avoir pu fêter convenablement le titre sur le terrain du rival, l’Espanyol.

Le Barça a décroché le titre qu’il lui était promis depuis plusieurs semaines, dimanche en s’imposant sur le terrain du grand rival de la ville, l’Espanyol (4-2). Une performance marquée de la patte de Xavi sacré dès sa première saison pleine sur le banc catalan, un peu plus d’un an et demi après avoir été nommé sur le banc en remplacement de Ronald Koeman mais le technicien tempère les louanges à son égard.

"Une Liga extraordinaire, qu'il faut célébrer à sa juste valeur"

"Je suis très satisfait, on a fait du très bon travail, a déclaré l’ancien milieu de terrain. On gagne la Liga alors qu'il reste quatre journées à jouer. Tout le mérite revient à l'équipe. Ça aurait été la quatrième saison sans gagner le championnat, ça aurait été trop. C'est un moment très émouvant, c'est très difficile de ne pas célébrer, après tant de mois de travail. On ne l'a pas célébré parce que c'était le stade de l'Espanyol, on l'a célébré parce que c'est un titre extraordinaire, tout simplement. On a continué à le célébrer dans les vestiaires. Mais ce titre procure beaucoup d'espoir pour le futur. J'ai ressenti de la joie, de la satisfaction du travail bien fait. Tout le groupe a fait bloc. Nous sommes une famille. C'est une Liga extraordinaire, qu'il faut célébrer à sa juste valeur. Mais ce n'est pas la Liga de Xavi. Je ne suis pas à l'aise quand j'entends cela. C'est une nouvelle ère, et il faut continuer à travailler dans ce sens".

Le Barça a largement dominé cette saison au point d'en diminuer l'intérêt. Avec 14 points d’avance sur le Real, deuxième, le Barça a rapidement tué tout suspense. Mais cela n’a rien enlevé à la joie très vive du président Joan Laporta.

"Ça a été un championnat qui nous a demandé beaucoup d'efforts, a rappelé le président catalan. Etre sacré à quatre journées de la fin, cela signifie que l'on a très bien travaillé. J'espère que c'est le premier titre d'une ère de splendeur. Cette Liga, on la dédie aux supporters. Xavi a aussi été déterminant. Au-delà de ses connaissances concernant le football, il connaît le club, son style. Il a énormément travaillé pour que nous puissions proposer un football de qualité. Il a été déterminant. Il mérite toutes les félicitations. On tient là un grand entraîneur. On travaille d'ores et déjà à l'équipe de la saison prochaine. On espère se renforcer. On a monté un plan d'austérité au club pour pouvoir entrer dans les clous du fair-play financier pour pouvoir recruter. On fait notre travail pour pouvoir avoir une équipe encore plus compétitive la saison prochaine."