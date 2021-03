Barça: Coutinho à nouveau opéré, son retour à la compétition repoussé

D'après les médias espagnols, Philippe Coutinho a subi une seconde intervention chirurgicale au genou gauche il y a quelques semaines. Le milieu du FC Barcelone n'est pas prêt de retrouver les terrains.

La saison galère de Philippe Coutinho se poursuit. Elle avait pourtant bien démarré avec le FC Barcelone. Revenu de son prêt au Bayern Munich, le milieu brésilien (28 ans) avait enchaîné les titularisations au début de l’automne. Convaincant dans un rôle de meneur de jeu, en soutien de Lionel Messi, il s’était imposé dans le onze de départ de Ronald Koeman. C’était avant de se blesser une première fois, fin octobre, à la cuisse gauche. Puis au genou gauche fin décembre.

Un retour à la compétition encore repoussé

Victime d'une lésion du ménisque externe, il a dû subir dans la foulée une intervention chirurgicale. Et selon les informations de la chaîne espagnole Esport3, reprises notamment par Sport et AS, l'ancien joueur de Liverpool a été opéré une nouvelle fois il y a quelques semaines, au Qatar, pour traiter un kyste, qui provoquait un gonflement de son genou gauche. De quoi encore repousser la date de son retour. D’après AS, il est totalement exclu qu’il retrouve les terrains dans les trois prochains mois.

Avant ce coup d'arrêt, Coutinho avait disputé 14 matchs cette saison toutes compétitions confondues (trois buts, deux passes décisives). Sous contrat jusqu'en 2023 avec le Barça, il pourrait être poussé vers la sortie dès l'été prochain à en croire la presse espagnole. La nouvelle direction emmenée par Joan Laporta aurait des doutes sur sa capacité à retrouver son meilleur niveau et songerait à s’en séparer. Son départ ferait également du bien aux finances barcelonaises.