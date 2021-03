Barça: Koeman va rester la saison prochaine

Selon la chaîne catalane TV3, Ronald Koeman a obtenu la garantie de conserver son poste d’entraîneur du Barça la saison prochaine.

La chaine catalane TV3 est formelle, Ronald Koeman sera l’entraîneur du Barça la saison prochaine. Un doute existait, alors que le président du club fraîchement élu (Joan Laporta) entretient d’excellentes relations avec Xavi, qui fut l’un de ses joueurs lors de son dernier mandat à la tête du Barça. Il faut croire que les récents résultats du club et la progression dans le jeu entrevue ces dernières semaines ont plaidé la cause du technicien batave.

Selon TV3, la direction sportive du club a fait part de sa décision à l’intéressé en lui renouvelant sa totale confiance dans le travail entrepris depuis le début de la saison, qui est un exercice de transition. Koeman a été confirmé dans ses fonctions au cours d’une rencontre qui a eu lieu au Camp Nou. Outre Joan Laporta, le directeur du football Mateu Alemany et le secrétaire technique Ramon Planes étaient également présents.

Koeman veut jouer un rôle clé dans le futur recrutement

La nouvelle équipe de Joan Laporta a profité de la trêve internationale pour avancer sur des questions cruciales, selon TV3. Depuis que Laporta a gagné les élections, il y avait bien eu des conversations, mais de nature informelle, dans des avions, des hôtels... Cette fois, les contacts beaucoup plus concrets ont véritablement commencé, et au plus haut niveau, avec Ronald Koeman. Le maintien de l'entraîneur néerlandais sur le banc du Barça est désormais garanti.

Koeman va donc aborder la dernière ligne droite de la saison avec des titres à aller chercher en Liga (2e à quatre points de l'Atlético) et en Coupe du Roi (finale face à l'Athletic Bilbao le 17 avril), tout en sachant qu’il peut commencer à préparer les bases de la prochaine. Le technicien batave aurait déjà exigé d’être un acteur clé du futur recrutement. Sur la table, se trouvent les noms de Memphis Depay (OL), Georginio Wijnaldum (Liverpool) et Eric Garcia (Manchester City), trois joueurs en fin de contrat, sans oublier la situation de Lionel Messi. Le dossier qui devrait occuper tous les esprits dans les prochaines semaines.