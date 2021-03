Barça: Cruyff, Alemany… qui pourraient être les hommes forts de Laporta?

Le nouveau président du Barça, Joan Laporta, pourrait s’entourer de Jordi Cruyff et de l’ancien directeur général du FC Valence, Mateu Alemany, même s’il n’a présenté aucun nom lors de sa campagne.

Victor Font voulait Xavi comme entraîneur et Pep Guardiola dans une sorte de rôle de directeur du football. Toni Freixa avait promis l’ancien footballeur, Lluís Carreras, comme directeur sportif. Joan Laporta, lui, n’avait donné aucun nom, axant son programme sur l’excellence de la Masia et la prolongation de Lionel Messi. Il a été confortablement élu président avec 54,28% des votes, dimanche. Qui seront ses hommes forts? Il est le seul des trois candidats à n’avoir donné aucun détail sur les entraîneurs ou directeurs techniques qui rejoindront son projet.



Deux noms émargent tout de même dans la presse catalane. Mateu Alemany, ancien directeur général du FC Valence démis de ses fonctions en novembre 2019, est fortement pressenti. Idem pour Jordi Cruyff qui pourrait être nommé directeur sportif. En poste comme entraîneur du club chinois de Shenzhen, il avait assuré qu’il n’était pas impliqué dans le processus électoral du club en décembre dernier. Les choses pourraient évoluer avec l’officialisation des résultats. D’autant qu’il a récemment donné des indications assez claires sur le choix de son candidat idéal: Joan Laporta. Selon la RAC1, le fils de Johan Cruyff est attendu mercredi à Barcelone.

Dans un club où l’héritage de la légende néerlandaise dans le jeu est sacré, la voix de son fils porte. Et pour Jordi, son père aurait voté pour Laporta sans une hésitation. "Ils se sont toujours bien entendus, ils ont collaboré à de nombreuses reprises, avait-il confié sur la Cadena Ser. C'est tout à fait clair que mon père voterait pour Laporta, toujours, pas seulement maintenant."



En attendant du concret, Laporta a donné la grande direction qu’il souhaite donner au Barça: la formation. "Ce sera notre pilier, l'épine dorsale des valeurs du club, tout comme la Fondation est des valeurs de l'institution", avait-il répété lors de la campagne.

Koeman maintenu?

Cette absence de noms concerne uniquement la section football puisqu’il a déjà présenté les futurs managers des autres sports: Jordi Trias au basket (en compagnie de Juan Carlos Navarro), Enric Masip au handball, Fernandao en futsal, Gaby Cairo au roller hockey, Laura Redondo et Eloy Rovira en athlétisme et Miki Delas en hockey sur gazon.



Le doute plane aussi sur l'identité de l’entraîneur du club l’été prochain. La semaine dernière, Laporta a confié qu’il était prêt à laisser sa chance à Ronald Koeman en fonction des résultats de l’équipe, revenue dans la course au titre (à trois points de l’Atlético, leader).