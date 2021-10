Barça: Dani Alves en veut au club pour les départs de Neymar et Messi

Dans un entretien à Sport ce samedi, Dani Alves est revenu sur les départs de Neymar et Lionel Messi du FC Barcelone. L'ancien latéral du club blaugrana juge qu'il s'agit d'un problème de reconnaissance vis-à-vis des deux joueurs, désormais au PSG.

Libre de tout contrat depuis son départ de Sao Paulo, Dani Alves s'imagine bien revenir au Barça ces prochaines semaines. Le latéral brésilien serait même prêt, selon ses dires, à ne pas être payé pour retrouver un maillot qu'il a déjà porté pendant 8 ans au cours de sa carrière. En attendant un possible retour, qui ne devrait pas avoir lieu dans la mesure où les dirigeants ne semblent pas intéressés à en croire la presse espagnole, l'ancienne gloire du club blaugrana continue de suivre de près l'actualité d'une équipe actuellement en difficulté.

"C'est une fin absurde"

L'été dernier, le Barça a perdu Lionel Messi, parti libre en direction du PSG, la faute à de graves problèmes économiques au club. Au sein de la capitale française, l'Argentin a retrouvé Neymar, son ancien coéquipier, parti quatre ans avant lui. "Le Barça a perdu plus que cela. C'est une fin absurde. Tous les efforts auraient dû être faits pour les garder ici. Souvent, ce n'est pas seulement une question de football mais aussi du respect que vous mettez pour tout ce qu'il vous ont donné, a jugé Dani Alves dans un entretien pour Sport. On a besoin de se sentir aimé et quand ce n'est pas le cas, on commence à envisager d'autres choses."

Après 8 journées, le FC Barcelone pointe seulement à la 9e place de la Liga. Le club catalan essaie de se reconstruire mais connaît un début de saison compliqué, avec deux défaites pour commencer aussi en Ligue des champions, mettant la pression sur Ronald Koeman. Pour autant, Dani Alves ne veut pas être fataliste sur la période actuelle.

"Je ne crois pas que ça soit une année perdue. Ce serait le cas si quelqu'un faisait couler l'équipe, ou quand on s'engage et qu'on laisse les choses s'empirer. Si une solution n'est pas apportée, cette transition sera bien plus amère et durera car au lieu d'un an, il en faudra quatre ou cinq, a estimé Dani Alves. C'est l'occasion pour le conseil d'administration de ce Barça, qui a vécu tant de belles choses, de relever la tête."

Arrivé au FC Barcelone en 2008, Dani Alves en était reparti en 2016. Après une expérience d'une saison avec la Juventus, il avait rejoint en 2017 le PSG, lors du mercato estival, tout comme Neymar. Libre après une pige de deux ans avec le Sao Paulo FC, il est désormais à la recherche d'un nouveau club et pourrait attendre janvier prochain pour s'engager où il le souhaite.