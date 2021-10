Liga: Laporta veut proclamer la "résurrection du Barça"

Joan Laporta est revenu, ce vendredi, sur les sept premiers mois de son mandat barcelonais auprès du journal Sport. Le président du Barça prépare la reconstruction du club catalan, handicapé par une dette gigantesque.

Exsangue financièrement depuis plusieurs saisons, le Barça a perdu gros cet été avec le départ de Lionel Messi. Gêné par des finances largement dans le rouge, le club catalan n'a pas réussi à le prolonger et empêcher son départ vers le PSG. De retour à la présidence du Barça depuis le mois le mars, Joan Laporta travaille activement pour redresser l'institution blaugrana et a profité d'un entretien au journal Sport pour tirer un premier bilan de son début de mandat.

"Le moment le plus douloureux a été le départ de Leo Messi. La meilleure chose est l'obtention du prêt de 595 millions de la part de Goldman Sachs, a expliqué le dirigeant catalan. Cela nous permet d'avoir de l'argent pour payer des engagements à court terme et nous donne l'air pour aller de l'avant."

"Que le Barça ressuscite et soit à nouveau une référence mondiale"

Obligé de se serrer la ceinture pendant l'intersaison, le Barça a multiplié les ventes et recruté à prix réduit pour renforcer l'effectif à disposition de Ronald Koeman. Malgré un début de saison mitigé avec une neuvième place en Liga et deux défaites inaugurales en Ligue des champions, Joan Laporta croit en l'avenir radieux de son club. Au fond du gouffre il y a quelques mois, plombé par une mauvaise gestion, le Barça doit se relever. L'assemblée avec les socios, prévue ce dimanche, doit servir de point de départ pour une nouvelle aventure.

"C'est la plus importante dans l'histoire récente du club. Je ne veux pas revenir aux origines du club, où il y avait des situations de difficulté maximale. Je ne peux qu'imaginer ce que Gamper a subi alors qu'il ne restait que 32 associés et qu'il a fait du porte-à-porte pour essayer de les récupérer, a encore lancé Joan Laporta. Nous allons maintenant annoncer des résultats qui sont un désastre en raison de la mauvaise gestion de la présidence précédente. Mais nous proclamerons aussi la résurrection du Barça. Que le Barça ressuscite et soit à nouveau une référence mondiale."

Malgré le début de saison moyen de l'équipe première, plusieurs bonnes nouvelles sont à mettre à l'actif de Joan Laporta. Barcelone a déjà obtenu la prolongation jusqu'en 2026 de Pedri. Ansu Fati pourrait bientôt accepter une offre pour en faire autant et les soucis économiques du club ont permis de lancer et de faire éclore plusieurs jeunes formés à la Masia comme Gavi.

>> La Liga est à suivre via l'offre RMC Sport-beIN Sports