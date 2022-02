Barça: Dani Alves suspendu deux matchs après son carton rouge face à l’Atlético de Madrid

À l’image de la prestation collective du Barça, Dani Alves a effectué un très bon match face à l’Atlético de Madrid (4-2) avant de recevoir un carton rouge pour une grosse faute. Un geste qui va le priver des deux prochaines rencontres de Liga, face à l’Espanyol Barcelone et Valence.

À 38 ans, Dani Alves semblait encore dans la forme de sa vie lors de la victoire du FC Barcelone face à l’Atlético de Madrid (4-2) ce week-end en Liga. Intenable dans son couloir, le latéral droit s’est même offert le luxe d’inscrire un but pour creuser l’avantage des siens.

L'absence du Brésilien risque de se faire sentir pour les deux prochaines rencontres en Liga. Malgré son bon match, l’ancien Parisien a commis une grosse faute à la 69e minute sur Yannick Carrasco, un mauvais geste lui ayant valu un carton rouge. Ce mercredi, la ligue espagnole a annoncé la suspension du joueur pour les deux prochaines rencontres, contre l’Espanyol Barcelone et Valence.

Dani Alves absent en Ligue Europa

Malgré ce coup dur, cette absence pourra permettre à Xavi de s’habituer au fait de ne pas pouvoir compter sur son joueur en Ligue Europa. Car à cause du règlement de l’UEFA, le coach a été contraint de se passer des services d’une des quatre recrues arrivées cet hiver au club. Et Xavi a opté pour Dani Alves.

Une décision qui aurait vexé le Brésilien selon Sport. Mais le coach catalan a pu compter sur le soutien du conseiller technique Jordi Cruyff: "Ce sont les décisions de l’entraîneur, il y a toujours eu du dialogue, comme c’est normal dans les clubs. L’entraîneur a eu la décision difficile d’écarter un joueur et en analysant les minutes (…) il est arrivé à cette conclusion et cela me semble logique." Pour pallier cette suspension, c’est Sergino Dest qui devrait récupérer une place de titulaire.