Barça: Dembélé aurait confondu les horaires d’entraînement

Selon la chaîne de télévision espagnole TV3, Ousmane Dembélé s'est présenté en retard à l'entraînement mardi matin. Il pensait que la séance était programmée l'après-midi. Il s'agit déjà de son deuxième retard depuis la nomination de Xavi sur le banc du FC Barcelone.

Incorrigible, Ousmane Dembélé. Selon les informations de la chaîne de télévision TV3, le champion du monde s’est une nouvelle fois présenté en retard à un entraînement du FC Barcelone. Avec une excuse assez improbable. En ne le voyant pas arriver mardi matin à la séance programmée par Xavi, certains de ses coéquipiers ont décidé de l’appeler. L’ancien Rennais, qui se trouvait chez lui, leur a alors répondu qu’il s’était trompé de planning, pensant que l’entraînement ce jour-là était prévu l’après-midi. Confus, il a présenté ses excuses en arrivant à la cité sportive Joan Gamper.

C’est déjà la deuxième fois qu’il loupe le début d’un entraînement depuis l’arrivée de Xavi. Deux retards sur les huit séances dirigées jusqu’à présent par le nouvel homme fort du Barça, qui a imposé des règles très strictes à son groupe. Le successeur de Ronald Koeman souhaite que ses joueurs se présentent au moins une heure et demie avant le début de chaque entraînement. Un nouveau cadre que Dembélé a visiblement un peu de mal à appréhender. Le 12 novembre, il est arrivé avec trois minutes de retard sur l’horaire prévu et a dû inaugurer le système d'amende mis en place par Xavi.

Xavi compte sur lui

Le natif de Vernon fait toutefois partie des joueurs sur lesquels compte s’appuyer l’ex-coach d’Al Sadd pour aider le Barça à relever la pente après un début de saison galère. "A son poste, s'il travaille dur et se sent bien, il est peut-être le meilleur joueur du monde, a expliqué Xavi lors de sa présentation début novembre. Cela dépend de lui. Pour moi, sa prolongation est une priorité. J'ai envie qu'il prolonge au Barça. Il a un talent extraordinaire. Nous devons l'aider pour qu'il se blesse moins." Dembélé, en fin de contrat l’été prochain et annoncé un peu partout en Europe, notamment à Newcastle et Manchester United, n’a disputé que 25 minutes cette saison toutes compétitions confondues. La faute à des pépins physiques réguliers.

Incertain pour le derby contre l’Espanyol ce samedi (21h) en Liga, il pourrait plutôt retrouver les terrains mardi pour la réception de Benfica (21h) en C1.