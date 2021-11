Barça: Laporta espère bien un retour de Messi, mais pas comme joueur

Contrairement à ce qu'il avait laissé entendre il y a quelques jours, Joan Laporta n'imagine pas Lionel Messi rejouer un jour pour le FC Barcelone. Mais le président du club catalan ne dit pas non à un retour du génie argentin, dans un autre rôle.

Lionel Messi se verrait bien revenir un jour à Barcelone. Là où il a passé la plus grande partie de sa vie. Là où il a écrit les plus beaux chapitres de sa carrière et de l’histoire de son sport. Le génie argentin (34 ans) a lui-même évoqué l’idée d’un retour dans une interview donnée à Sport fin octobre. "Oui, j'ai toujours dit que j'aimerais pouvoir aider le club à aller bien, a-t-il révélé. J'aimerais être secrétaire technique à un moment donné. Je ne sais pas si ce sera à Barcelone ou pas. Ou s'il en sera autrement. S'il y a une possibilité, j'aimerais contribuer à nouveau là où je peux être utile, car c'est le club que j'aime. J'aimerais qu'il continue d'être bon, de grandir et d’être l'un des meilleurs au monde." Une déclaration d’amour qui n’a pas échappé à Joan Laporta.

En réponse à ces déclarations, le président du Barça a ouvert la porte à un "come-back" en Catalogne du sextuple Ballon d’or… et d’Andrés Iniesta (37 ans). "Je ne l'exclus pas, a-t-il réagi mercredi. C'est arrivé avec Dani (Alves), qui a déjà dit que l'âge n'était qu'un chiffre et qui a aussi fait un effort financier important. Vous parlez de deux joueurs spectaculaires, Leo et Andrés. Je ne peux pas prédire l'avenir, ils jouent encore. Nous les garderons toujours à l'esprit, mais pour l'instant ils ont des contrats avec d'autres clubs. Dans la vie, on ne sait jamais." De tels propos au sujets de deux légendes du club n’ont évidemment pas laissé insensibles les supporters barcelonais. Mais Laporta a tenu à calmer le jeu dans un entretien donné vendredi à la Cadena Ser.

"Une autre fonction" envisageable pour Messi et Iniesta

Si Messi et Iniesta reviennent, ce ne sera certainement pas pour refouler la pelouse du Camp Nou. "Il y a eu une conférence de presse où beaucoup de questions ont été posées, dont une sur le fait de savoir s’ils pouvaient revenir au Barça. Eux-mêmes ont dit qu'ils aimeraient revenir au Barça. Ce n'est pas exclu. Mais je ne parle pas en tant que joueurs. Cela ne semble pas possible (qu'ils reviennent comme joueurs), ils ont tous les deux un contrat", a-t-il précisé dans l’émission El Larguero. Selon lui, Iniesta et Messi pourraient revenir dans un futur plus ou moins proche pour occuper "une autre fonction", comme "techniciens" ou en intégrant par exemple l’encadrement du Barça.

En attendant, Messi est actuellement sous contrat avec le PSG jusqu’en 2023, avec une année supplémentaire en option, alors qu’Iniesta est encore lié pour trois années au club japonais du Vissel Kobe.