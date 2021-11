Barça: la mise en garde de Xavi à De Jong, dont il attend beaucoup plus

Loin de son meilleur niveau en ce début de saison, Frenkie de Jong a été invité par son nouvel entraîneur Xavi à se montrer plus décisif. Le nouvel homme fort du FC Barcelone estime que le jeune milieu néerlandais a le potentiel pour passer un cap.

Difficile de ne pas l’interpréter comme un petit coup de pression. Ou du moins comme un conseil appuyé en forme d’avertissement. En conférence de presse ce vendredi, à la veille de disputer son premier match comme entraîneur du Barça, à l’occasion du derby contre l’Espanyol (samedi 21h) en Liga, Xavi a mis en garde Frenkie de Jong. Il attend beaucoup plus du milieu de terrain néerlandais de 24 ans, auteur d’un début de saison mitigé. Sans grosse erreur, mais loin de ce qu'il est capable de produire.

"Tout le monde sera important. Et Frenkie est un joueur qui doit être très important pour nous. Il doit faire la différence, atteindre la surface, casser les lignes et marquer des buts", a insisté le nouvel homme fort des Catalans dans des propos rapportés par Mundo Deportivo, convaincu que De Jong a suffisamment de qualités pour être "la clé" de cette équipe. A condition de passer un nouveau cap et de corriger certains défauts, lui qui peine à être décisif dans le dernier geste.

Des rumeurs l'annoncent sur le départ

Arrivé en Espagne à l’été 2019 contre un chèque de 86 millions d’euros signé à l’Ajax Amsterdam, De Jong s’est rapidement installé comme un titulaire indiscutable. Mais il semble avoir du mal à retrouver son meilleur niveau depuis quelques semaines. Son nom est même récemment apparu dans la rubrique mercato. Car à en croire certains médias, dont El Chiringuito et The Sun, Barcelone serait prêt à le laisser partir en janvier. Plongé dans une profonde crise financière, l’actuel neuvième de Liga a besoin de liquidités et pourrait céder son joyau à partir de 90 millions d'euros.

En 13 matchs disputés cette saison toutes compétitions confondues, De Jong totalise seulement deux passes décisives et aucun but.