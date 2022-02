Barça: Dembélé finalement convoqué pour le choc contre l'Atlético, les recrues aussi

Pas convoqué lors des deux derniers matchs du FC Barcelone, Ousmane Dembélé retrouve le groupe pour la réception de l'Atlético, dimanche (16h15). Alors que Joan Laporta avait menacé de ne plus le faire jouer, Xavi a donc décidé de le réintégrer.

Joan Laporta lui avait demandé de trancher et c’est ce qu’il a fait. Comme annoncé par la presse espagnole, Xavi a décidé de convoquer Ousmane Dembélé pour le choc face à l’Atlético, dimanche (16h15), à l’occasion de la 23e journée de Liga. Il fait partie d’une liste de 23 joueurs dans laquelle on retrouve aussi les recrues hivernales : Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang. Un message important adressé au Français, que certains imaginaient mis à l’écart jusqu’à la fin de la saison après son refus de prolonger.

"C'est l'entraîneur qui décide, avait expliqué cette semaine le président du Barça, Joan Laporta. C'est plus difficile, pour un joueur qui ne sera pas là la saison prochaine, de jouer, parce que nous sommes en train de reconstruire l'équipe. Il n'a pas voulu prolonger et c'est un problème qui sera, je l'espère, résolu dans notre intérêt, sans que le club soit lésé. Il a un contrat et s'il est disponible, l'entraîneur décidera. Mais le coach connaît les circonstances. Il est également surpris que le joueur n'ait pas accepté de prolonger. Nous n'avons pas compris la position du joueur." En fin de contrat et donc bien parti pour rejoindre un autre club la saison prochaine, sans rapporter la moindre indemnité de transfert au Barça, Dembélé n’avait pas été convoqué lors des deux derniers matchs : à Bilbao en Coupe du Roi (2-3) et face à Alavés (1-0) en Liga.

"C'est un bon professionnel"

"Aucune solution n'a été trouvée avec Dembélé. Il fait partie du club et de l'équipe, il a un contrat. Nous nous sommes tous rencontrés et avons décidé qu'il faisait partie de l'équipe. Nous ne pouvons pas nous tirer une balle dans le pied. C'est un bon professionnel. C'est une décision du club", s’est justifié Xavi ce samedi en conférence de presse. S’il assure "comprendre" l’agacement des supporters, l’entraîneur du Barça est convaincu que Dembélé peut "aider le club à atteindre ses objectifs". "Les circonstances sont ce qu'elles sont. Nous sommes une famille et nous décidons ensemble. Nous avons décidé ce qui est le mieux pour le club et pour l'équipe. Je comprends que les supporters puissent être blessés. Ceux qui viennent au Camp Nou devraient l’encourager s’il joue. Il est irréprochable sur son engagement", a-t-il insisté.

Le dernier match de Dembélé date du 12 janvier. Il avait disputé l’intégralité de la demi-finale face au Real Madrid en Supercoupe d’Espagne (3-2, a.p.).