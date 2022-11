Barça: Depay fustige les "rumeurs irrespectueuses" sur sa blessure

Plusieurs médias espagnols ont rapporté des informations selon lesquelles Memphis Depay avait retardé son retour de blessure afin de se préserver pour la Coupe du monde avec les Pays-Bas. Ce que n’a pas vraiment apprécié l’attaquant néerlandais.

Il n’a que très peu goûté aux récentes révélations faites par la presse espagnole. Et il a tenu à le faire savoir. Ce jeudi, Memphis Depay a publiquement pris la parole sur Twitter pour dénoncer les informations de plusieurs médias ibériques, qui assurent que l’attaquant néerlandais est en train de retarder son retour de blessure afin de se préserver pour la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre) avec les Pays-Bas.

Depay: "Ne manquez jamais de respect à mon professionnalisme !"

"J'ai entendu des rumeurs irrespectueuses selon lesquelles j'aurais délibérément ralenti la récupération de ma blessure, s’est emporté l’ancien Lyonnais sur les réseaux sociaux. Les médias partagent les choses si facilement sans vraiment connaître les faits, ce qui a pour conséquence de créer un récit négatif autour de mon nom ! Ne manquez jamais de respect à mon professionnalisme !"

Blessé à la cuisse, l’attaquant de 28 ans n’a plus joué avec le Barça depuis le 17 septembre dernier, date de son unique but de la saison. Malgré cette longue absence, il fait tout de même partie de la liste des 39 Néerlandais pré-selectionnés par Louis van Gaal pour le Mondial qatari. Selon As, Depay pourrait par ailleurs être dans le groupe du Barça pour la réception d’Almeria ce samedi. Histoire de faire définitivement taire toutes les rumeurs.