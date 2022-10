Barça: Frenkie de Jong agacé par les "rumeurs" autour de son salaire

Intérrogé par le média néerlandais NOS avant le Clasico dimanche entre le Real et le Barça (3-1), Frenkie de Jong a montré son agacement quant aux différents "mensonges" qui circulent à son sujet, notamment en ce qui concerne son contrat et plus particulièrement son salaire au FC Barcelone.

Dans une prise de parole à la télévision néerlandaise avant le Clasico perdu dimanche contre le Real Madrid (3-1), Frenkie de Jong a tenu à démentir certaines informations. Arrivé au FC Barcelone à l'été 2019 en provenance de l'Ajax Amsterdam, le milieu de terrain était considéré alors comme une très belle promesse. Ces derniers mois, "FDJ" a été associé à des rumeurs de départ.

>> Les infos mercato EN DIRECT

En proie à des difficultés économiques, le FC Barcelone aurait ainsi économisé un gros salaire en vendant Frenkie de Jong, tout en récupérant une jolie somme. Déterminé à rester en Catalogne, l'international néerlandais a finalement eu gain de cause. En Espagne, il a été dit que Frenkie de Jong était devenu le joueur le mieux payé du club après le départ de Lionel Messi en 2021, avec des médias annonçant un salaire annuel de 19,5 millions d'euros. "Je ne pense pas que ça soit le cas. Il y a une campagne (contre moi) et je n'ai jamais dit un mot. Mais le club, ou les médias qui font partie du club, ont répandu des mensonges", a lâché Frenkie de Jong, agacé par la situation.

"Les chiffres diffusés par les médias sont faux"

"Chacune des trois premières années où j'ai joué ici, j'ai réduit mon salaire. Donc, finalement, l'argent doit revenir et il tombera en plus du salaire normal, donc bien sûr, il aura l'air plus gros. Je pense que beaucoup de gens ne le font pas, a estimé Frenkie de Jong, sur ses sacrifices financiers. Je ne comprends pas cela, mais les chiffres que les médias diffusent sont faux."

Sous contrat jusqu'en 2026, Frenkie de Jong avait signé sa prolongation avant l'arrivée de Joan Laporta. Manchester United et Chelsea s'étaient notamment positionnés sur l'ancien de l'Ajax lors du dernier mercato. "Ça dépend de ce que veut le club et de ce que je veux. Je veux jouer un rôle qui corresponde le mieux à mes qualités et dans lequel je fasse ressortir le meilleur de moi", a déclaré le joueur de 25 ans sur ses ambitions futures avec le Barça.

Battu par le Real Madrid ce dimanche lors de la 9e journée de Liga, le FC Barcelone pointe désormais à trois points de son rival. Avec 11 matchs disputés toutes compétitions confondues depuis le début de saison, Frenkie de Jong reste un joueur très utilisé par Xavi.