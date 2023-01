Barça: fuite dans la presse des contrats de Messi et Piqué, insultes... le clan Bartomeu dans la tourmente

Selon le média catalan El Periodico, la police espagnole a recueilli des échanges électroniques embarrassants pour Josep Maria Bartomeu et deux de ses anciens dirigeants au Barça. Les trois hommes sont soupçonnés d'avoir contribué à la fuite dans la presse des contrats de Lionel Messi et de Gerard Piqué, mais aussi d'avoir insulté les deux hommes dans des conversations privées.

Le Barça encore secoué par les affaires. Selon les révélations d'El Periodico, l'ancien président Josep Maria Barotmeu, son directeur exécutif Òscar Grau et l'ex-directeur juridique Román Gómez Ponti sont soupçonnés d'avoir permis la fuite dans la presse des contrats de Lionel Messi et de Gerard Piqué en 2021 et 2022. Des éléments dans ce sens auraient été obtenus par la police de Catalogne qui enquête sur le "Barçagate", le nom donné aux soupçons de gestion déloyale et de corruption au FC Barcelone durant l'ère Bartomeu.

Un mail de Román Gómez Ponti à Josep Maria Bartomeu figure parmi les indices recueillis par les enquêteurs. Dans ce message datant de mars 2020, le directeur juridique aurait préconisé des "mesures radicales" pour diminuer la masse salariale du club. "Ce ne serait pas non plus une mauvaise idée de publier les contrats millionaires de l'équipe première afin que les gens puissent les répudier publiquement", aurait-il suggéré.

En janvier 2021, le journal El Mundo publisait sa une avec des informations complètes sur le contrat à 555 millions d'euros de Lionel Messi "qui a ruiné le Barça". L'année suivante, Marca dévoilait les chiffres de la rémunération de Gerard Piqué (109 millions d'euros promis entre 2017 et 2022). Les personnes du club impliquées dans cette fuite pourraient être poursuivies pour "divulgation de secrets".

Messi décrit comme un "rat d'égout"

Les révélations d'El Periodico, captures d'écran à l'appui, portent aussi sur la façon dont la garde rapprochée de Josep Maria Bartomeu parlait en privé de Lionel Messi et d'autres cadres de l'équipe. En s'adressant à son président dans une conversation WhatsApp, Román Gómez Ponti aurait qualifié Lionel Messi de "rat d'égout" et de "nain aux hormones qui doit sa vie au Barça".

Román Gómez Ponti aurait précisément écrit ceci: "Barto, vraiment, tu ne peux pas être une bonne personne avec ce rat d'égout. Le club lui a tout donné et il s'est consacré à une dictature de signatures, de transferts, de renouvellements, de [sponsors] rien que pour lui, etc. [...] Et surtout, l'accumulation de chantage et d'impolitesse que le club et ceux qui travaillent au club ont subi de la part de ce nain aux hormones qui doit sa vie au Barça... ah ! Mais quand ça va mal (pandémie), on reçoit le mythique: «Presi, baisse les salaires des autres, mais ne touche pas à moi et Luis [Suarez]». J'espère qu'il partira dans l'indifférence du peuple, ce qui est la pire chose qui puisse lui arriver".

Gerard Piqué n'aurait pas été épargné non plus. Sa sortie sur les changements nécessaires au sein du club après la déroute 8-2 contre le Bayern Munich en Ligue des champions à Lisbonne aurait fait bondir l'ancien directeur juridique en ces termes: "Il faut avoir peu de scrupules et être un gros fils de p***".