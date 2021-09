Barça-Grenade: l’étonnante sortie de Robert Moreno, qui se verrait bien remplacer Koeman

Après le match nul contre le Barça au Camp Nou, Robert Moreno, l’entraîneur de Grenade, a fait savoir qu’il était intéressé par le poste d’entraîneur du club catalan, lequel devrait être bientôt libéré par Ronald Koeman, en sursis.

"L’affaire Koeman, c’est l’histoire d’une mort annoncée." Comme à son habitude, la presse espagnole est sans pitié au lendemain du match nul (1-1) un peu inespéré du Barça contre Grenade, arraché lundi soir au Camp Nou, dans les derniers instants du match. Une semaine après la gifle face au Bayern Munich (3-0), Ronald Koeman jouait sa tête sur le banc du Barça contre la formation de Robert Moreno. Et le couperet n’est pas passé loin, même si plusieurs journalistes espagnols s’évertuaient encore lundi soir à expliquer que le destin de Koeman était en fait déjà scellé.

Moreno: "Le Barça ? Je viendrai à genoux"

Le temps de lui trouver un remplaçant, et l’ancien sélectionneur des Pays-Bas sera parti. Koeman lui-même a récemment admis que Laporta avait essayé de lui trouver un remplaçant cet été, mais qu’il n’y était pas parvenu. Les relations entre le président du Barça et son entraîneur sont tendues ces dernières semaines. Plus que jamais sur la sellette, Ronald Koeman pourrait être évincé prochainement, à moins d'un an de la fin de son contrat. La 6e journée de Liga contre la modeste formation de Cadix sera déterminante avant le retour de la Ligue des champions.

Bien qu'il ait précisé qu'il ne voulait pas "donner son avis" sur la situation du FC Barcelone par "respect" pour l'entraîneur néerlandais et assuré qu'il est désormais "concentré" sur Grenade, Robert Moreno a fait acte de candidature après le coup de sifflet final lundi soir. "Le jour où le Barça m'appellera, je viendrai à genoux", a déclaré l'entraîneur, qui a reconnu à plusieurs reprises qu'il était un fan du club catalan, sur l’antenne de la radio espagnole Onda Cero.

Koeman: "L'impression que je dois argumenter sur tout"

Arrivé au Barça à l’été 2020 avec la volonté de promouvoir de jeunes éléments face aux difficultés financières du club, Ronald Koeman a perdu deux stars de son effectif cet été, Lionel Messi et Antoine Griezmann. Obligé de composer avec une avalanche de blessures (Fati, Dembélé, Agüero, Alba, Pedri, Braithwaite…) en ce début de saison, Koeman a tenté le pari de la jeunesse un peu contraint. Et son plan n’a pas fonctionné contre Grenade, une équipe bien en place.

"Une fois de plus, le Barça d'aujourd'hui n'est pas le Barça d'il y a huit ans, s'est-il défendu. Si l'on regarde la liste des joueurs convoqués, qu'est-ce que j'aurais dû faire de plus? Jouer en "tiki-taki" (il s'est trompé en voulant évoquer le tiki-taka, jeu de passes courtes) alors qu'il n'y avait pas d'espaces? Non, on a fait ce qu'il fallait faire. Je vais m'arrêter là parce que j'ai l'impression que je dois argumenter sur tout. Les gens sont mécontents parce qu'on n'a pas gagné, pas à cause de l'attitude de l'équipe".