Barça: Laporta "en colère" mais il demande du "temps" aux supporters

Au lendemain de la lourde défaite du Barça face au Bayern en Ligue des champions (3-0), le président blaugrana, Joan Laporta, a adressé ce mercredi un message aux supporters du club catalan.

Une défaite, et déjà, une petite odeur de crise en Catalogne. Après un été marqué par le départ de Lionel Messi, le Barça a entamé mardi soir sa saison de Ligue des champions par un lourd revers contre le Bayern au Camp Nou (3-0).

Un résultat qui a provoqué une nouvelle fois la colère des observateurs espagnols, déçus par le visage montré par Depay et ses camarades, et qui a poussé les dirigeants à se réunir jusque très tard dans la nuit pour discuter des difficultés du club et chercher des solutions.

Au lendemain de cette soirée difficile, le président Joan Laporta est sorti de son silence pour adresser un message aux supporters.

"Je vous demande de la patience, et de continuer à encourager l’équipe"

"Je suis déçu et en colère comme vous tous, lance-t-il dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Mais je dois vous dire que ce qu’il se passe, est l’une des situations que nous envisagions. Je vous demande de la patience, et de continuer à encourager l’équipe. Je vous demande aussi de nous faire confiance. Nous avons besoin de votre confiance et de temps, et nul doute que nous redresserons la barre. Merci à tous, et allez le Barça!"

Pour remettre le club dans le droit chemin, le dirigeant pourrait changer assez vite d'entraîneur. Selon Sport, Laporta aurait en effet lancé un ultimatum à Ronald Koeman, en lui laissant trois matchs pour convaincre et rassurer. Sinon quoi il pourrait être éjecté du banc.