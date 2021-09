Barça: la grosse boulette de Koeman qui parle de "tiki-taki"

Agacé par le match nul face à Grenade (1-1) et les questions des journalistes, Ronald Koeman, entraîneur du Barça, s’est embrouillé en conférence de presse parlant de "tiki-taki" pour évoquer le fameux "tiki-taka". Une erreur qui amuse beaucoup en Espagne.

Les malheurs de Ronald Koeman se sont poursuivis lundi soir avec le piètre match nul du Barça face à Grenade (1-1) en clôture de la 5e journée de Liga. Déjà fragilisé, l’entraîneur néerlandais voit la menace d’un départ se rapprocher. Il est aussi devenu source de moqueries en Espagne après une erreur de prononciation lors de sa conférence de presse d’après-match en rebaptisant en "tiki-taki" le "tiki-taka", fameux jeux de passe courtes du Barça. Il s'agacait sur une question sur le style de jeu très minimaliste et sans idée de son équipe.

"Si l'on regarde la liste des joueurs convoqués, qu'est-ce que j'aurais dû faire de plus?, a-t-il questionné. Jouer en "tiki-taki" alors qu'il n'y avait pas d'espaces? Non, on a fait ce qu'il fallait faire. Nous avons joué le match d’une autre manière. Nous aurions aimé joué comme ça, nous l’avons pas fait parce que c’était un match si compliqué. Nous n’avons pas de joueurs pour jouer des un contre un, avec de la vitesse. Je ne vais rien dire de plus parce que j'ai l'impression que je dois argumenter sur tout. Il faut saluer l’attitude de l’équipe. Les gens sont mécontents parce qu'on n'a pas gagné, pas à cause de l'attitude de l'équipe."

"Le Barça d'aujourd'hui n'est pas le Barça d'il y a huit ans"

Cette erreur malheureuse a bien amusé les médias: "Et Koeman inventa le tiki-taki", lance par exemple. Très remontés, les supporters, eux, ne rigolent pas trop de cette erreur de prononciation sur ce qui a fait l'ADN et les derniers succès du club.

L’avenir semble s’assombrir pour Koeman, qui a vertement critiqué Joan Laporta, son président, ces derniers jours. La claque reçue face au Bayern Munich (0-3) la semaine dernière en Ligue des champions l’avait déjà fragilisé. Lundi, Ronald Araujo a évité une défaite in extremis en égalisant à la fin d’un match où Gerard Piqué a terminé en attaque.

"On s'en va mécontents, car c'est un match que l'on aurait dû gagner, à la maison, a conclu Koeman. Mais avec tout ce qu'il nous arrive, on a fait le maximum. Avec un peu de chance, on aurait même pu gagner. On a tout fait pour essayer de gagner le match. Une fois de plus, le Barça d'aujourd'hui n'est pas le Barça d'il y a huit ans."