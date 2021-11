Barça: Henrik Larsson quitte aussi le club

Henrik Larsson, l'ancien attaquant suédois du FC Barcelone, a annoncé son départ du club catalan où il était revenu dans le staff de Ronald Koeman, démis de ses fonctions d’entraîneur la semaine dernière.

Le deuxième passage d’Henrik Larsson au FC Barcelone va prendre fin. Il l’a annoncé de manière succincte au quotidien suédois Sportbladet, lundi alors que son avenir était incertain depuis l’éviction de Ronald Koeman de son poste d’entraîneur la semaine dernière. Le Néerlandais avait fait appel à l’ancien attaquant suédois pour intégrer son staff en 2020. Il va finalement suivre le même chemin en quittant la Catalogne.

"J'en ai fini ici et c'est triste bien sûr"

"J'en ai fini ici et c'est triste bien sûr, a-t-il indiqué dans le journal suédois. Mais il en est ainsi dans cette industrie. Je n'ai pas grand-chose de plus à dire." Avant d’y revenir en 2020 avec Koeman, Larsson avait passé deux saisons comme joueur avec le Barça entre 2004 et 2006 après avoir marqué l’histoire du football écossais avec le Celtic Glasgow (1997-2004).

Peu utilisé la première saison, il avait participé au sacre du Barça en Ligue des champions en 2006. Il avait notamment délivré deux passes décisives lors de la finale remportée face à Arsenal (2-1).

Interrogé sur la suite de sa carrière, Larsson a préféré botter en touche. Alfred Schreuder, entraîneur-adjoint de Koeman, a lui aussi quitté le club après le départ de l’entraîneur. Ce dernier a été remplacé par l’intérimaire Sergi Barjuan qui sera en charge ce mardi pour le déplacement des Catalans sur le terrain du Dinamo Kiev (21h) en Ligue des champions. Cela pourrait être son deuxième et dernier match sur le banc puisque les dirigeants espèrent conclure rapidement l’arrivée de Xavi, érigé comme priorité pour prendre le poste.

Selon Mundo Deportivo, l’état-major catalan va se rendre au Qatar dès ce mardi soir ou mercredi pour rencontrer leurs confrères d’Al Sadd, club actuel de Xavi pour négocier l’arrivée de ce dernier. Ils espèrent boucler l’opération dès jeudi.