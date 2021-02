Barça: Koeman presque "plus déçu" par le nul à Cadix que par la défaite face au PSG

Longtemps devant au score ce dimanche en Liga face à Cadix, le Barça a concédé le nul (1-1) en fin de match. Une vraie déception pour Ronald Koeman, qui a estimé être "peut-être plus déçu" par ce score que par la défaite face au PSG mardi dernier (4-1) en huitième aller de la Ligue des champions.

Cinq jours après sa large défaite face au PSG (4-1) en huitième de finale aller de Ligue des champions, le Barça a connu ce dimanche une nouvelle déception au Camp Nou. Cette fois, les Catalans ont été accrochés en Liga par Cadix (1-1), manquant une belle occasion après la défaite samedi de l'Atlético de Madrid, toujours leader du championnat après 24 journées.

Pour ce premier match post-PSG, Ronald Koeman a reconduit ses 11 titulaires battus mardi. Malgré l'ouverture du score de Lionel Messi sur penalty en première période, le FC Barcelone a concédé aussi un penalty en fin de partie (89e), transformé par Álex Fernández.

"C'est une déception, il fallait gagner, nous avons perdu une belle opportunité après le revers de l'Atlético. Nous n'avons pas réussi à gagner et c'est une grande déception, a lâché Ronald Koeman après la rencontre. Nous avons loupé cinq points contre Cadix dans ce championnat et ce ne peut pas arriver." Référence à la défaite catalane en phase aller.

"Pas à la hauteur"

Difficile donc pour le Barça de retrouver le sourire pour l'heure. "Je suis peut-être plus déçu que mardi, évoque encore Koeman en parlant du revers face au PSG. Nous avons eu une bonne trajectoire en championnat. Et nous n'avons pas rencontré de problèmes. On devait gagner ce match après l'avoir dominé mais ça n'a pas été fait."

S'il a regretté de ne pas être "passé à autre chose" avec une victoire ce dimanche pour tenter d'oublier la déroute européenne, Ronald Koeman a reconnu également que son équipe n'avait pas été "à la hauteur" offensivement face à Cadix. Les Catalans auront l'occasion de rebondir dès ce mercredi en Liga face à Elche, avant une double confrontation face à Séville, dont une en demi-finale retour de Coupe du Roi.