Barça: Koeman suspendu deux matchs après son carton rouge contre Cadix

Exclu en fin de match contre Cadix, l’entraîneur du FC Barcelone Ronald Koeman sera absent du banc pour les deux prochaines rencontres, malgré l’appel du club.

Le verdict est connu pour Koeman. L’entraîneur du FC Barcelone sera suspendu pour les deux prochains matchs de Liga et manquera donc la réception de Levante (26 septembre) et le déplacement à l’Atlético de Madrid (2 octobre), à la suite à son carton rouge face à Cadix lundi (0-0). Le club avait pourtant avait fait appel du carton reçu à la 97e minute, faisant valoir que l’entraîneur s’était adressé de manière respectueuse à l’arbitre. Mais la commission des compétitions n’a pas accepté. Le Néerlandais a été exclu, selon le rapport, pour avoir "protesté auprès du quatrième officiel, les bras levés, en criant et en quittant la zone technique dans les termes suivants : "hey, l'arbitre doit siffler, l'arbitre doit siffler, bon sang, il doit siffler." Ayant été préalablement averti par le quatrième arbitre pour ses protestations contre les décisions de l'arbitre, Koeman, sur la scelette au Barça, a donc écopé d’un carton rouge.

Sanctions maintenues pour de Jong et Busquets

Un autre néerlandais voit lui aussi sa sanction maintenue. Le deuxième carton jaune synonyme de carton rouge de Frenkie de Jong pour son tacle dangereux à la 65e minute est lui aussi confirmé par la commission. Tout comme le carton jaune reçu par Sergio Busquets, après avoir tapé dans un second ballon qui se trouvait sur la pelouse. L'arbitre de la rencontre, Carlos Del Cerro Grande, avait écrit dans son rapport que le capitaine du Barça avait lancé : "Le joueur a lancé un second ballon qui se trouvait sur le terrain sur un adversaire qui avait la possession du ballon, ce qui a interféré dans le jeu." Le club catalan avait également fait appel de ces deux décisions, défendant que le tacle de De Jong n’était pas si dangereux.