Barça: la une moqueuse de Marca contre Koeman

La nouvelle contre-performance du FC Barcelone à Cadix (0-0) amuse le quotidien espagnoml Marca, ce vendredi, qui titre sa une sur une déclaration malheureuse de Ronald Koeman.

Ronald Koeman va traîner comme un vieux chewing-gum collé à sa chaussure sa récente erreur de prononciation sur le "tiki taka", célèbre jeu de passes courtes qui a fait le succès du Barça. L’entraîneur du FC Barcelone avait confié son impossibilité à faire jouer son équipe de la sorte, dimanche après le match nul face à Grenade (1-1). Sa langue avait fourché à deux reprises et il avait inventé le "tiki taki".

Une expression malheureuse, copieusement commentée et moquée. Elle se retrouve même en une du quotidien madrilène Marca, ce vendredi matin au lendemain de la nouvelle contre-performance des Blaugrana sur le terrain de Cadix (0-0). "Ni tiki, ni taki", écrit le journal sur sa première page, pour souligner la prestation indigente des Catalans. "Un Barça en chute libre, incapable de gagner à Cadix", ajoute le journal qui déplore un "jeu pauvre". La presse catalane regrette, elle, la "réaction cassée" (Mundo Deportivo) et la "frustration" des Catalans (Sport).

Koeman maintenu pour le moment

Le Barça a regretté l’expulsion sévère de Frenkie De Jong. Ronald Koeman a aussi vu rouge en toute fin de match et manquera donc le prochain face à Levante, dimanche. Son dernier? Selon la presse catalane, le Néerlandais sera maintenu en poste au moins jusqu’à ce week-end.

"On savait que ce serait un match compliqué, contre un adversaire qui sait très bien fermer les espaces, a déclaré le technicien à l’issue du match. A la pause, on s'est dit qu'ils auraient sans doute une baisse de régime physique, et qu'il fallait avoir la patience pour voir surgir les occasions. On a eu des occasions, mais on n'a pas su en profiter. Je suis mécontent parce qu'on a eu trois ou quatre occasions claires, et le fait de jouer à dix nous a un peu compliqué la fin de match, c'est vraiment dommage. Je retiens cela, pas ma situation personnelle. On dirait que quand on gagne, je continue, et quand on perd, il faut trouver un nouvel entraîneur. Tout cela, je vous le laisse à vous. Il faut être réaliste, il faut voir l'équipe que l'on a, les joueurs qui nous manquent. Il nous manque sept joueurs qui pourraient être titulaires dans cette équipe... Avec le président, on s'est seulement salué à l'hôtel. Si le club veut parler avec moi, on a du temps devant nous."