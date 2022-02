Mercato: Dembélé aimerait rester... mais le Barça n’y croit pas

Selon Sport, Ousmane Dembélé serait partant à l’idée de rester au FC Barcelone mais le club ne croit pas vraiment le Français après de longs mois de négociation vaine pour une prolongation. Mais l’idée reste dans l’air.

Ousmane Dembélé (24 ans) n’est pas resté longtemps à la cave. Le Français, écarté du groupe par la direction en janvier après son refus de prolonger son contrat, a joué son troisième match de suite le week-end dernier lors de la large victoire à Valence (1-4). Il était même titulaire lors de cette rencontre. Xavi, son entraîneur, a choisi de compter sur l’attaquant français contre l’avis de ses dirigeants. Et cette confiance accordée au champion du monde 2018 pourrait redistribuer les cartes. Le journal Sport fait sa une du jour sur "l’énigme Dembélé" et s’interroge une fois de plus sur les chances de voir le joueur rester au Barça au-delà de l’été prochain.

Selon le quotidien, l’ancien Rennais clame sa volonté de poursuivre l’aventure. Ce serait même sa priorité. Une posture à laquelle le Barça ne croit pas vraiment. Le club ne ferme pas la porte à d’éventuelles reprises des négociations mais ne fera pas le premier pas, après de longs mois de discussions vaines. En cas de reprise des échanges, les dirigeants ne seraient plus disposés à formuler une offre aux mêmes conditions que celles mises sur la table en décembre. Elles seraient inférieures cette fois.

Libre de s’engager avec le club de son choix depuis le 1er janvier, Dembélé n’a pas encore choisi sa nouvelle destination, assure Sport. Et Xavi a toujours poussé pour le conserver même s'il ne s’opposera pas aux décisions du conseil d’administration sur ce dossier sensible. il fera donc preuve de pragmatisme entre les deux parties.

L’ancien joueur de Dortmund a été copieusement sifflé par le Camp Nou lors de son retour dans le groupe pour le match face à l’Atlético de Madrid (4-2). Ce fut encore plus bruyant au moment de son entrée en jeu contre Naples (1-1) en barrage aller de la Ligue Europa. Puis le ton est progressivement redescendu au gré des débordements de l’international français, qui vient de cumuler 100 minutes de jeu en trois matchs. Sa présence apporte un plus au jeu de l’équipe. Et rouvre l’espoir d’une prolongation même si le Barça se refuse d’y croire pour le moment.