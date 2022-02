Barça: Laporta fait le point sur la situation d’Ousmane Dembélé et charge le Français

Le président du Barça est revenu mardi sur le feuilleton mercato autour d'Ousmane Dembélé. Il a regretté la décision de l’attaquant, estimant que le club a fait tout son possible. Le patron du club catalan pense que le Français a un accord avec un autre club.

A l’occasion d’une conférence de presse organisée mardi pour présenter les conclusions de l’audit financier commandé par le club, Joan Laporta, le président du Barça est revenu sur le cas d’Ousmane Dembélé. La situation du Français a animé le mercato catalan, entre prolongation et départ, pour finalement rester à Barcelone.

"On lui a proposé une prolongation, avec une très bonne offre. Il s'est ensuite avéré que c'était une question économique, qu'il en demandait plus. […] Son agent n’a rien dit. Nous avons fait de notre mieux", a estimé Laporta.

"Ce n'est bon ni pour lui, ni pour le club"

"Nous lui avons fait deux propositions, toutes les deux bonnes. Nous sommes très surpris qu'il n'ait pas accepté. La dernière venait d'un club anglais et il n’en a pas voulu. Il a préféré rester ici six mois. Ce n'est bon ni pour lui, ni pour le club. Sa prolongation nous aurait donné une marge salariale et nous n'aurions pas dû travailler jusqu'à la dernière minute", a poursuivi le président catalan.

"Cette affaire Dembélé est difficile à comprendre. Xavi travaille et doit penser à la saison prochaine. On pense que Dembélé a un accord avec un autre club. C’est ce que son agent a insinué", a conclu Joan Laporta.

Hors groupe jusqu'à la fin de la saison?

Malgré la volonté du Barça de le faire partir en janvier, le Français a refusé de s'en aller. Reste désormais à savoir si le joueur de 24 ans restera dans le groupe professionnel en Liga et en Ligue Europa, ou si la direction barcelonaise mettra sa menace à exécution et ne l’alignera pas en match officiel jusqu’à son éventuel départ estival. A quelques mois de la fin de son contrat, Ousmane Dembélé est autorisé à signer un pré-contrat avec le club de son choix et ne manque pas de courtisans.