Mercato: résiliation de contrat, temps de jeu… que va-t-il se passer pour Dembélé au Barça?

Toujours Barcelonais ce 1er février, Ousmane Dembélé n’a pas trouvé de porte de sortie. Le Français se retrouve dans une situation complexe au Barça, où des voix s’élèveraient déjà au sein du club pour demander la résiliation de son contrat.

"Il nous paraît évident que le joueur ne compte pas sur le Barça et n’est pas engagé dans le projet sportif du Barça. Dans cette situation, on a communiqué au joueur et à ses agents qu’il doit partir tout de suite." Cette énorme prise de position de Mateu Alemany, directeur sportif en charge de l’équipe première catalane, date du 20 janvier. Las de ne pas voir Ousmane Dembélé répondre favorablement à ses propositions de renouvellement, le FC Barcelone signifiait alors à son joueur français la fin de son aventure en Catalogne.

Alors que le mercato hivernal vient tout juste de se refermer, que l’ailier français de 24 ans a été proposé à plusieurs cadors européens (Chelsea, PSG, Tottenham, Manchester United), Dembélé est bien toujours Barcelonais ce 1er février, comme nous vous l’annoncions déjà à quelques heures de la fin de la fenêtre des transferts.

Le Tricolore va rester en Catalogne jusqu’à la fin de son contrat, prévue au terme de cette saison. Engagé pour six mois encore, et donc libre de signer avec le club de son choix au 1er juillet. Mais d’ici-là, il va être intéressant de suivre l’évolution de sa situation, de nouveaux rebondissements n’étant pas à exclure.

Le Barça avait été ferme, Dembélé "ne sera plus convoqué"

Car le Mundo Deportivo faisait déjà écho dans la nuit, citant des sources proches du club, d’une possible résiliation du contrat d’Ousmane Dembélé. A en croire le média espagnol, certains dirigeants du Barça estiment que le Français a atteint un point de non-retour, et qu’il n’est plus envisageable de le voir fréquenter le vestiaire barcelonais pour le reste de la saison. Si cette option drastique semble toutefois peu envisageable en l’état, la question de l’utilisation du champion du monde 2018 dans les six prochains mois se pose légitimement.

Va-t-on revoir Dembélé porter le maillot catalan? Déjà écarté du groupe lors des deux dernières rencontres à Bilbao (défaite 3-2 a.p.) et Alavés (victoire 0-1), la participation de "Dembouz" aux futurs rencontres barcelonaises ne dépend plus seulement de son état physique, comme c’est trop souvent le cas depuis le début de sa carrière. Une mise au placard n’est pas inenvisageable, d’autant qu’Alemany avait déjà assuré publiquement que Dembélé "ne [serait] plus convoqué". Reste à savoir si le club barcelonais va maintenir fermement cette prise de position, et se passer d’un talent brut forcément utile pour la seconde moitié de la Liga, et la double-confrontation contre Naples en 16es de Ligue Europa (17 et 24 février).

Le prochain groupe convoqué par Xavi pour la rencontre de Liga face à l’Atlético de Madrid dimanche (16h15), donnera une première indication. Mais en se renforçant déjà considérablement dans le secteur offensif – Ferran Torres et Adama Traoré sont arrivés, Pierre-Emerick Aubameyang ne devrait pas tarder –, tant qualitativement que quantitativement, Barcelone a peut-être déjà fait passer un message à destination du Français.