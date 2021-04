Barça: la nouvelle direction licencie le directeur général

Directeur général du Barça depuis 2016, Oscar Grau a été écarté par la nouvelle présidence du club. L'ancien handballeur professionnel a été remplacé par Ferran Reverter.

Oscar Grau n'est plus le directeur général du FC Barcelone, annonce le quotidien catalan Sport. En poste depuis septembre 2016, date à laquelle il a été investi par le conseil d'administration présidé par Josep Maria Bartomeu, il a été informé de cette décision mardi par Ferran Reverter, son remplaçant depuis la victoire électorale de Joan Laporta, élu cette année. Cette décision a été entérinée à l’occasion d’une réunion de travail qui s'est tenue lundi.

Bras droit de Bartomeu

Seul joueur professionnel (de handball) du FC Barcelone à avoir occupé un tel poste à responsabilités au Barça, Oscar Grau a travaillé en étroite collaboration avec Ferran Reverter pour le transfert d'informations du club, indique Sport. Le nouveau dirigeant ne peut pas rejoindre le club à temps plein avant la fin du mois de juin, date à laquelle son engagement avec la multinationale allemande Media Markt, dont il est toujours le PDG, doit prendre fin.

Si la décision était plus ou moins attendue au sein du club, on ne s'attendait pas forcément à ce qu'il quitte complètement le FC Barcelone, croit savoir Sport. Bras droit de Josep Maria Bartomeu, Oscar Grau rejoint la longue liste des cadres licenciés depuis l'arrivée de Laporta à la présidence. International espagnol à 45 reprises et vainqueur de la première Coupe d'Europe de handball du FC Barcelone, Grau est une légende du club de handball. Son maillot est d’ailleurs exposé au Palau Blaugrana.