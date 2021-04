Barça: Koeman encense Griezmann après son doublé contre Villarreal

Antoine Griezmann a marqué par deux fois ce dimanche, pour offrir la victoire au FC Barcelone face à Villarreal (2-1), pour le compte de la 33e journée de Liga. Un succès qui permet au club catalan de rêver du titre après le faux-pas de l'Atlético de Madrid. En conférence de presse d'après-match, Ronald Koeman n'a pas tari d'éloges son attaquant français.

Le FC Barcelone a réalisé la bonne opération du week-end en Liga en vue du titre. Après le nul samedi du Real Madrid face au Betis Séville (0-0) et la défaite dimanche de l'Atlético de Madrid (2-1) en déplacement sur le terrain de l'Athletic Bilbao, le club blaugrana a grapillé des points sur ses concurrents directs grâce à un doublé d'Antoine Griezmann.

L'attaquant français a permis au FC Barcelone de s'imposer ce dimanche, en déplacement à Villarreal (2-1). De quoi revenir à deux points de l'Atlético de Madrid après 33 journées, tout en sachant que Griezmann et ses coéquipiers ont encore un match de retard. "C'est un grand pas vers le titre", ne s'est pas caché Ronald Koeman en conférence de presse d'après-match.

L'entraîneur du FC Barcelone en a profité aussi pour faire l'éloge d'Antoine Griezmann. Mené à la 26e minute à la suite d'un petit festival de Samuel Chukwueze, le club catalan s'est remis dans le sens de la marche très rapidement grâce à un somptueux piqué de "Grizi".

"Le premier but de Griezmann était la clé. Un but génial et fantastique d'Antoine. Il a donné beaucoup de confiance à l'équipe pour contrôler et jouer et a empêché Villarreal de prendre le contrôle du match, a déclaré Koeman, satisfait du niveau de Griezmann. J'ai toujours été ravi de lui, de son travail. Il améliore sa finition et il a joué un rôle majeur. Cela nous donnera confiance, lui et nous. Nous avons besoin de joueurs comme lui."