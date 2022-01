Barça: "La situation de Dembélé n'a pas changé", Xavi invite encore le Français à partir

En conférence de presse ce samedi, l'entraîneur du Barça Xavi a maintenu sa position sur la situation d'Ousmane Dembélé concernant sa prolongation et sa mise à l'écart. En clair: le Français, s'il ne rempile pas, doit partir.

Xavi persiste et signe. L'entraîneur du Barça a été interrogé ce samedi sur le cas Ousmane Dembélé, qui n'a toujours pas prolongé et qui était absent du déplacement en Coupe du Roi. Un journaliste a demandé au Catalan si le fait qu'Ansu Fati soit blessé, pourrait permettre au Français de retrouver une place au sein du groupe. L'entraîneur blaugrana n'a pas mâché ses mots et a souligné qu'il voulait que Dembélé quitte l'équipe au mercato.

"C'est à lui de jouer maintenant"

"La situation d'Ousmane n'a pas changé, il sait dans quelle situation il se trouve et il doit décider. Rien n'a changé", a déclaré Xavi en conférence de presse avant le match dimanche contre Alavés (21h). Un journaliste a fait la réflexion à Xavi qu'il y avait aussi la possibilité que l'ailier refuse de quitter le club et reste. L'entraîneur a insisté sur le fait qu'"il n'y a pas d'autre option, il connaît la situation, il n'y a pas d'autre alternative".



L'entraîneur du Barça a également donné des nouvelles du Français : "Il va bien, il s'entraîne bien, il fait partie de l'équipe, mais il sait parfaitement quelle est sa situation, il n'y a plus de débat là-dessus". "C'est à lui de jouer maintenant", a-t-il ajouté. Concernant la présence ou non d'Ousmane Dembélé dans le groupe pour affronter Alavés dimanche, Xavi n'a pas voulu répondre et s'est contenté d'un : "Nous donnerons la liste demain."

"Donnez-lui de l'amour, nous avons besoin de lui"

Le technicien blaugrana est aussi revenu sur la blessure d'Ansu Fati, touché au biceps fémoral contre l'Athletic jeudi. Xavi a déclaré que le jeune de 19 ans était particulièrement affecté par sa nouvelle rechute : "Ansu Fati est très affecté. C'est une situation difficile. Nous avons eu une réunion avec la famille car il s'agit d'une nouvelle rechute". Il assure que le staff avait l'accord des services médicaux pour faire Ansu Fati jouer un peu plus d'une demi-heure.

L'entraîneur s'est voulu rassurant sur le cas du jeune joueur, qui connaît déjà sa troisième grosse blessure depuis deux saisons : "Nous allons essayer de faire un plan spécifique très important pour qu'il ne se blesse plus jamais et revienne à 100%. Lundi, il y a une réunion finale et nous verrons ce qui sera fait. Nous allons faire une récupération très forte, très exclusive, et essayer de faire en sorte qu'il ne se blesse pas à nouveau." Les médecins et la famille se réuniront lundi pour décider ou non d'une opération. Il est pour l'instant absent au moins deux mois.

"Donnez-lui de l'amour et nous avons besoin de lui, nous avons perdu un footballeur spectaculaire, a lancé Xavi pour les supporters. Nous devons le récupérer pour qu'il ne se blesse plus jamais". Dans une conférence placée sous le signe de l'émotion, il s'est défendu des récentes prestations en demandant à ce que tout le monde s'unisse derrière le club. Il a aussi précisé que le club travaillait pour "faire venir des gens" au mercato hivernal.