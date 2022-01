Barça: Xavi va écarter Dembélé annonce la presse espagnole

En fin de contrat l’été prochain, Ousmane Dembélé n’a toujours pas prolongé son contrat avec le Barça. La situation se tend, au point que le Français sera écarté du match de Coupe du Roi, jeudi à Bilbao, annonce la presse espagnole.

Le Barça hausse le ton avec Ousmane Dembélé. Sa situation contractuelle non résolue est devenue un sujet de fortes tensions en Catalogne. Au point d’avoir des conséquences importantes sur le sportif. Selon le média espagnol Esport3, repris par Mundo Deportivo, Dembélé va être écarté par Xavi pour le déplacement du FC Barcelone chez l’Athletic Bilbao, jeudi (21h30), en 8e de finale de la Coupe du Roi. Un choix édicté par la position actuelle du Français qui n’a pas encore prolongé son contrat en Catalogne, qui s’achève en juin prochain.

Xavi a aussi haussé le ton

Plus tôt ce mercredi, Xavi avait déjà affiché la nouvelle position catalane dans le dossier Dembélé en tenant un discours sans ambiguïté. "Ce que je peux dire, c'est que nous sommes dans une situation complexe et difficile, a indiqué le technicien en conférence de presse, ce mercredi. Le club a décidé que s'il ne renouvelait pas, une décision devait être prise avec lui. Ce n'est pas facile, mais Mateu Alemany (directeur technique) négocie avec son représentant depuis cinq mois et nous ne pouvons pas attendre plus longtemps, soit nous renouvelons, soit nous prenons une décision."

"Les dirigeants (du Barça) sont en train de perdre Ousmane seuls"

La décision se précise donc avec une mise à l’écart pour cette rencontre. Une position qui se dessinait ces dernières heures, mais qui n’effraie pas le clan Dembélé. "C’est un coup de pression qui ne fonctionne pas avec les gens comme nous, affirmait mardi Moussa Sissoko, le conseiller du joueur, à RMC Sport. Peut-être que ça peut fonctionner avec des agents qui font du copinage avec le FC Barcelone. Ce n’est pas mon cas, je suis là pour défendre les intérêts de mon joueur. (…) On ne sait pas ce que l’on va faire, rien n’est acté. Mais les dirigeants sont en train de perdre Ousmane seuls. Depuis le début, nous avons montré que nous voulions discuter, avec des conditions certes, mais sans fermer la porte."

Le clan Dembélé ouvert aux discussions

Un conseiller de l’international français qui assure que Dembélé n’est pas fermé à une prolongation avec le Barça. Mais à certaines conditions : "Nous avons des demandes exigeantes, mais nous avons déjà montré que les choix de carrière d’Ousmane n’étaient pas dictés par l’argent, sinon il ne serait pas ici. Ensuite, si Barcelone voulait négocier, il aurait pu essayer de se poser à table avec nous pour discuter. Sauf qu’il n’y a aucune discussion et des menaces de ne plus jouer de leur côté. Et c’est interdit. Nous ferons valoir les droits d’Ousmane Dembélé si nécessaire." Ça l’est peut-être désormais.