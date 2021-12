Barça: "La situation est critique", Piqué tire la sonnette d’alarme

Le défenseur central du FC Barcelone Gérard Piqué a poussé un coup de gueule après le match nul concédé sur la pelouse d’Osasuna (2-2) dimanche pour le compte de la 17eme journée de Liga.

Le Barça n’entrevoit toujours pas le bout du tunnel. Engluée dans une grave crise sportive et économique, l’équipe catalane a réalisé une très mauvaise opération en Liga dimanche en concédant, en toute fin de rencontre, le match nul sur la pelouse d’Osasuna (2-2). Après 17 journées disputées, le géant Catalan occupe une inquiétante 8eme place à neuf points du podium. Une semaine noire pour le Barça, éliminé de la Ligue des champions.

"Simplement gagner, gagner et gagner"

A chaud, au micro de Movistar, Gérard Piqué n’a pas mâché ses mots : "L'objectif du Barça est déjà de penser au prochain match, a soufflé le défenseur du Barça, en colère. On sait qu'à long terme tous ces jeunes seront très bons pour le club. Mais maintenant, il faut penser à obtenir des résultats. Simplement gagner, gagner et gagner. Nous sommes dans une situation critique."

Quelques minutes plus tard, même discours du côté de Xavi : "On doit changer cette dynamique, vite, a déclaré le coach blaugrana. On a besoin d'une victoire de manière urgente. Parce que là, on a un problème. Ce n'est pas à cause d'un manque d'envie ou de motivation. Là, c'est un problème footballistique. (…) La note positive dans tout ce négatif, c'est la prestation de nos jeunes. Les joueurs qui créent des différences aujourd'hui ont 17, 18, 19 ans. C'est de bon augure pour le futur du club, mais ça en dit beaucoup sur la situation actuelle. Ce sont des joueurs très jeunes, qui n'auront pas un rendement constant. Nous sommes dans une situation compliquée, qui demande du temps, de la patience."