Osasuna-Barça: encore un nul et beaucoup de regrets pour Xavi

Le Barça doit finalement se contenter d'un match nul 2-2 face à Osasuna ce dimanche, alors qu'ils espéraient se relancer en Liga après leur élimination en Ligue des champions mercredi face au Bayern.

Un match symbolique. Le Barça, remanié depuis l'échec 3-0 face au Bayern mercredi dernier en Ligue des champions, a finalement concédé le nul 2-2 face à Osasuna ce dimanche pour le compte de la 17e journée de Liga. Un match compliqué pour les hommes de Xavi qui étaient, jusqu'à la 85e minute, auteurs d'une bonne opération au classement. L'égalisation à la 86e minute de Chimy Avila est venue éteindre les espoirs barcelonais.

Un nouveau Barça qui a souffert

En 3-2-4-1, le FC Barcelone a tenté de se renouveler pour faire face à une équipe d'Osasuna réputée pour sa dureté défensive et son bloc compact. Changement majeur parmi les trois défenseurs: Samuel Umtiti a remplacé Clément Lenglet dans le XI et connaît ainsi ses premières minutes de la saison. Auteur d'une bonne première période, il s'est finalement fait prendre, comme tout le reste de l'équipe, sur le but de Chimy Avila à la 86e minute.

De son côté, Osasuna aura mis beaucoup d'intensité et gagné beaucoup de duels face à une équipe plus friable défensivement. Le milieu de terrain navarrin Jon Moncayola aura été la clé d'un milieu de terrain souvent absent des débats. Face à un Gavi et un Nico des grands soirs, il aura apporté le danger en distillant de bons ballons de contres et en grattant ceux que le milieu blaugrana laissait échapper.

Les jeunes de la Masia au secours

Dans un Barça à la dérive qui empile les blessés, les jeunes formés au club semblent être au moins une des solutions offertes à Xavi. Et les cantenaros le lui rendent bien. Auteur d'une grande prestation sur la pelouse d'El Sadar, le milieu de terrain de 19 ans Nico Gonzalez s'est mué en buteur dès le début de la partie sur une magnifique passe qui casse les trois lignes d'Osasuna de... Gavi. L'autre milieu de terrain à qui Nico donne le change. Placés comme milieux intérieurs tous les deux, ils donnent le tempo dans le coeur du jeu. Ils se comprennent parfaitement dans leurs déplacements, et ainsi lorsque l'un monte faire un appel, l'autre redescend pour couvrir sa zone.

Avec des absents à foisons, Xavi avait aussi décidé de faire confiance au jeune ailier Adbe Ezzalzouli, arrivé au Barça B cet été en provenance de Hercules. Jouant les pompiers de service avec les absences de Memphis, Braithwaite, Fati et Pedri, le Maroccain avait déjà joué 45 minutes lors du premier match de Xavi sur le banc face à l'Espanyol. Placé sur le flanc gauche de l'attaque, Abde inscrit son premier but sous le maillot blaugrana après une superbe percée d'Ousmane Dembélé, remuant mais inefficace. Il permet au Barça de repasser devant, 2-1.

Entré à la 92e à la place d'Abde, le jeune Ferran Jutgla, lui aussi issu de la réserve blaugrana, fera ses premiers pas sous la tunique du Barça. Une entrée qui ne changera pas grand chose puisque lui et le reste de son équipe quittent El Sadar avec un maigre point qui les classe huitième de Liga. Prochain rendez-vous pour le Barça face au Elche de Pastore, le 18 décembre.