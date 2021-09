Barça: Piqué au soutien de Koeman et Laporta

En marge du match nul du Barça à Cadix (0-0), Gérard Piqué a affirmé son soutien envers Ronald Koeman et sa direction. L’entraîneur néerlandais est menacé après cette nouvelle contre-performance des Blaugranas.

En difficuté sur le terrain, le FC Barcelone et sa direction peuvent toujours compter sur le soutien de l’un de leurs piliers, Gérard Piqué. Le défenseur central a diffusé un message d'unité après le match nul du club catalan à Cadix (0-0), qui a un peu plus fragilisé le poste de Ronald Koeman même si ce dernier devrait être maintenu, pour le moment.

"Nous traversons une période à laquelle nous ne sommes pas habitués, a expliqué Piqué à la télévision espagnole. Ce sont des années mouvementées, avec un changement de président, d’entraîneurs… entre tout ça nous devons donner le maximum pour se donner de la tranquillité. Tout le monde veut gagner".

Au club depuis 2008, le joueur de 34 ans a ensuite affirmé que le Barça n’est pas divisé, et que les joueurs soutiennent la direction. "Il y a plusieurs façons de gérer cela. Nous pouvons tous nous plaindre ou nous pouvons tous nous battre, ajoute-t-il. Les joueurs sont là pour se battre. Ne cherchons pas à créer deux clans. Nous sommes avec le président et avec l’entraîneur. Les bruits, nous ne pouvons pas les contrôler. Nous ne devons pas y penser".

"Je ne porte pas le maillot du Barça pour terminer deuxième ou troisième"

Piqué a également profité de cette prise de parole pour faire un petit rappel à l’ordre du statut du club et de ses ambitions. "Je ne porte pas le maillot du Barça pour terminer deuxième ou troisième. Je suis ici pour lutter pour des titres. Je suis convaincu, malgré ce début de saison, que nous serons compétitifs".

Des propos qui répondent à ceux de son entraîneur cette semaine, après un nouveau résultat nul face à Grenade (1-1). En conférence de presse, Koeman s’était contenté de lire un communiqué dans lequel il avait calmé les ardeurs sur les objectifs du club, notamment sur le plan européen. "Être plus haut au classement de la Liga serait bien. Mais en Ligue des champions, on ne peut pas s'attendre à des miracles", avait-il lâché. Ce dimanche, le Barça reçoit Levante pour se rassurer, grimper au classement et éloigner son entraîneur de la porte de sortie.