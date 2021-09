Atlético: pourquoi le cas Griezmann est inquiétant

Antoine Griezmann a été remplacé assez tôt lors de la victoire de l’Atlético de Madrid sur le terrain de Getafe (1-2), mardi, après une prestation sans relief. Selon Fred Hermel, le niveau du Français inquiète même si la presse espagnole estime que Diego Simeone ne le met pas dans les meilleures dispositions.

L’Atlético de Madrid a provisoirement pris la tête de la Liga, mardi après sa victoire sur le gong à Getafe (1-2), en ouverture de la 6e journée. Une bonne nouvelle (en attendant le match du Real ce mercredi face à Majorque) accompagnée d’un certain scepticisme sur le jeu mis en place par Diego Simeone. Un doublé de Luis Suarez a suffi à sauver les meubles après une prestation collective longtemps inaboutie. Antoine Griezmann n'était plus sur le terrain pour assister à ces deux buts. Titularisé en soutien de l’Uruguayen, il été remplacé assez tôt (67e) par Matheus Cunha après une prestation timorée.

Simeone pointé du doigt…

"Il y a de quoi s’inquiéter pour Griezmann qui a été perdu sur le terrain, confie Fred Hermel, spécialiste de l’Espagne pour RMC Sport. Ça fait plusieurs semaines que ça dure et ça commence à faire jaser du côté de Madrid de voir un Griezmann qui ne retrouve pas la niaque du temps où il était à l’Atlético (lors de son premier passage entre 2014 et 2019, ndlr). Le temps passé au Barça l’a-t-il fait déjouer? A-t-il besoin de réapprendre le style Simeone? Ou Griezmann a-t-il perdu une partie de son football? C’est la question qu’on va vite se poser. Il n’est pas dans la dynamique même si le groupe n’est pas terrible non plus."

Après deux ans pénibles au Barça, Griezmann a retrouvé un club où il a brillé, certes, mais dans un contexte hostile puisqu’une frange des supporters de l’Atlético le sifflent. Ils ne lui ont pas pardonné les circonstances de son départ en 2019. L’international français doit donc remonter dans leur estime sur le terrain. La presse espagnole estime que Diego Simeone, son entraîneur, ne le met pas dans les meilleures dispositions pour y arriver.

"Ce serait bien si Simeone définissait mieux ce qu'il demande à Griezmann, estime Marca. Le Français ne peut pas atteindre l'attaque avec clarté en descendant sur le terrain à de nombreuses reprises pour entrer dans le jeu. Il lui est donc très difficile de faire la différence dans les derniers mètres. Face aux doutes du Français, l'Argentin semble lui rendre un mauvais service pour le moment avec ce type de tâche." Grizou semble perdu dans l’équilibre entre attaque et défendre, le genre de reproches déjà entendus l’été dernier en équipe de France, quand Didier Deschamps le voyait trop défendre.

Simeone: "Il s'adapte à ce nouvel Atlético qui n'est pas l'Atlético dans lequel il était"

As l’a vu jouer "avec beaucoup de liberté" et fournir "beaucoup d'efforts et quelques passes verticales intéressantes, mais moins que ce qu'on lui demande". Comme il le fait depuis son retour, Simeone a pris la défense de son joueur après la rencontre. "Il est en train de s'adapter à ce nouvel Atlético qui n'est pas l'Atlético dans lequel il était, fait-il remarquer. Nous avons de la chance d'avoir Griezmann et je suis sûr qu'il jouera comme nous l'espérons."